Überraschung für Sci-Fi-Fans: Sky bringt die Halo-Serie schon in wenigen Wochen nach Deutschland

Sci-Fi-Fans frohlocken: Die Halo-Serie hat überraschend einen Deutschland-Start beim Pay-TV-Sender Sky erhalten. Und der ist gar nicht mehr fern.

Während die Fan-Community sich noch kürzlich über ein Detail des letzten Halo-Trailer amüsierte, kann sie sich nun mit Gewissheit auf die Serie freuen. Halo hat endlich ein Startdatum. Am 24. März 2022 soll die Videospiel-Adaption zu Sky kommen (via DWDL ).

Sci-Fi-Blockbuster Dune auf 4K-Blu-ray kaufen Zu Amazon Jetzt sichern

Sci-Fi-Geschenk: Halo-Serie kommt früher als gedacht zu Sky

Damit ist nicht nur der Pay-TV-Sender, sondern auch der dazugehörige Streaming-Anbieter Sky Ticket gemeint, bei dem Folgen erfahrungsgemäß kurz nach Ausstrahlung zur Verfügung gestellt werden.

Schaut euch hier den neuesten Trailer zu Halo an:

Halo - S01 Trailer (English) HD

Sky bringt Halo überraschend früh nach Deutschland: Mit der Serie, die in den USA auf dem Streaming-Dienst Paramount+ erscheint, wurde erst zu dessen Deutschland-Start gerechnet. Da der allerdings innerhalb des Jahres 2022 bisher nicht festgelegt war, schauten Halo-Fans bisher in die Röhre.

Das hat sich nun glücklicherweise geändert: In nur etwas mehr als 5 Wochen werden die Abenteuer des Master Chief und seiner Kamerad:innen auch hierzulande zu sehen sein. Ob das zunächst in englischer Sprachausgabe oder bereits in deutscher Synchronisation geschieht, ist allerdings bisher nicht bekannt.

Darum geht's in der Sci-Fi-Serie Halo auf Sky

Halo - S01 Teaser Trailer 2 (English) HD

Dabei dürfte die Lokalisation für einige Fans auch nebensächlich sein: Hauptsache, es geht ordentlich zur Sache. Genaueres zur Story ist zwar noch nicht bekannt, die Handlung soll allerdings im 26. Jahrhundert spielen und mit dem Zank zwischen Menschheit und Allianz den Ur-Konflikt der Spiele beleuchten. Bestätigt sind außerdem Rollennamen und Besetzung:

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2022

Im letzten Trailer waren außerdem menschliche Rebellen (sogenannte Innies) zu sehen, die mit veralteter Technologie arbeiten und zeitweise sowohl mit dersind. Wie genau diese Dreieckskonstellation in der Serie funktioniert, erfahren wir dann Ende März.

Das Jahr 2022 strotzt vor Serien-Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr. Wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 22 besten davon vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Angefangen bei Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht über den Game of Thrones-Ablegers House of Dragon bis hin zur Star Wars-Serie Obi-Wan Kenobi: 2022 erwarten uns einige aufregende Serien-Blockbuster.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Freut ihr euch auf die Halo-Serie?