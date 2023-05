Alan-Star war froh über Charlie Sheens Two and a Half Men-Rauswurf: "Das ist es nicht wert"

Charlie Sheen flog wegen Set-Eskapaden und Drogenkonsum bei Two and a Half Men raus. Als es geschah, war sein Co-Star und Alan-Darsteller Jon Cryer erleichtert.

Charlie Sheen war für Two and a Half Men gleichzeitig Erfolgsgarant und Zeitbombe. Wegen streitlustigen Aussagen, Alkoholmissbrauchs und Drogenkonsum warf ihn Serien-Macher Chuck Lorre 2011 schließlich raus. Alan-Darsteller Jon Cryer atmete auf. Aber nicht, weil er Sheen hasste.



Charlie Sheens Two and a Half Men-Kollege fürchtete um dessen Tod

"Das ist es nicht wert, die Show weiterzuführen, wenn das Charlie Sheen ermöglicht, sich selbst umzubringen", will er laut einem Gespräch mit People Lorre gegenüber geäußert haben. Das selbstzerstörerische Verhalten machte die Dreharbeiten kurz vor dem Rauswurf so gut wie unmöglich.



Nach tollen Anfangsjahren in der Serie habe um Sheens Trennung von Denise Richards herum eine Entwicklung zum Negativen eingesetzt. Sein Co-Star traf kreative Entscheidungen, die er schließlich nicht mehr nachvollziehen konnte, so Cryer. Den Aussagen des Alan-Darstellers nach zu urteilen, verlief Charlie Sheens Absturz in drei Phasen.

Nach Sheens Ausstieg wurde sein Platz durch eine neue Rolle ausgefüllt, die Nachfolger Ashton Kutcher übernahm. An die Zuschauerzahlen der vorangegangenen Staffeln konnte die Serie danach nicht mehr anschließen.

Für episches Heimkino: Das ist einer der besten Ultrakurzdistanz-Beamer *

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Mai bei Netflix, Amazon und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Mai bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind der dystopische Sci-Fi-Geheimtipp Silo, Netflix-Action mit Arnold Schwarzenegger und das umjubelte Western-Drama 1923.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.