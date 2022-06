Two and a Half Men: Erschreckende neue Einblicke in Charlie Sheens Absturz

Two and a Half Men endete ohne seinen größten Star Charlie Sheen. Kollege Jon Cryer beschreibt in einem neuen Interview, wie er den Weg bis zum skandalträchtigen Abgang erlebte.

Wenn man sich in 20 Jahren noch an Two and a Half Men erinnert, dann wahrscheinlich nicht wegen der besonders interessanten Figuren. Die Geschichte der Sitcom ist eng verbunden mit Charlie Sheen – und den Skandalen von Charlie Sheen. Acht Jahre ist das Serienfinale 8 her, 12 Jahre der Rauswurf des Stars und Hauptdarstellers.

Two and a Half Men: Jon Cryer spricht über Charlie Sheens tragischen Niedergang

Mit wiederholtem Fehlverhalten geriet Sheen während der 2000er in die Schlagzeilen, verspielte immer mehr Kredit bei den Two and a Half Men-Verantwortlichen und provozierte schließlich seinen Rauswurf und den Ersatz durch Ashton Kutcher. Auch gesundheitliche Probleme trugen ihren Teil dazu bei. Zwischen den Stühlen stand bei diesem Konflikt stets Jon Cryer, Alan-Darsteller in TAAHM sowie Wegbegleiter Sheens, mit dem er auch in Hot Shots! - Die Mutter aller Filme spielte.

Cryer gibt nun in einem Interview mit Entertainment Tonight (via People ) neue, tiefschürfende Einblicke in den schleichenden Niedergang Sheens, den er hautnah miterlebte. Die Schilderung des Abstiegs lässt sich grob in drei Phasen unterteilen.

Phase 1: Der trockene Charlie Sheen begeistert Kolleg:innen und Publikum

Schon vor Two and a Half Men litt Sheen unter seiner Alkoholsucht, hatte sie aber wohl im Griff. Die Serie startete im Herbst 2003. In diesen "frühen Jahren war das Leben mit Charlie Sheen großartig", sagt Cryer. "Wir sind toll miteinander ausgekommen, er war zwei Jahre lang trocken, als wir angefangen haben, und es war sehr wichtig, ihn trocken zu halten. Und für diese wenigen Jahre lief die Serie wie geschmiert."

Charlie Sheen war in der Form seines Lebens und zeigte sein gesamtes Comedy-Talent. Diese Zeit war auch die Basis für den weltweiten Erfolg der Serie. Cryer war begeistert:

Es kam einfach aus ihm heraus, es war genetisch in ihm programmiert. Er hatte Spaß und war sehr selbstsicher. Für diese ersten Jahre war es eine unglaubliche Freude.

Phase 2: Charlie Sheens Alkoholsucht beeinflusst Two and a Half Men negativ

Dann, Mitte der 00er Jahre gerät, Sheen immer wieder in die Schlagzeilen. Die Veränderungen blieben auch Crew und Kolleg:innen nicht verborgen. Cryer beschreibt seine frühen Ahnungen, es könnte mit Sheen wieder bergab gehen, so:

Als wir bemerkten, dass es schwer für ihn wurde und seine Ehe (mit Denise Richards, Scheidung 2006) in die Brüche ging, war es immer noch schön, mit ihm zu arbeiten. Er war pünktlich, kannte seinen Text und machte seinen Job. Aber du konntest sehen, dass etwas im Argen lag.

Irgendwann ließ sich Sheens Verhalten nicht mehr ignorieren. Er wurde aggressiver und irrationaler, erinnert sich Cryer.

Er bekam Probleme mit den Drehbüchern [...], die ich nicht nachvollziehen konnte.

Sheen habe Witze abgelehnt, "mit denen er vor eineinhalb Jahren noch kein Problem gehabt hatte und plötzlich geht das nicht mehr?" Es war "sehr subtil. Es dauerte eine Weile, bis die Lage richtig außer Kontrolle geriet."

Tribut zur verstorbenen Two and a Half Men-Darstellerin Conchata Ferrell

Phase 3: Die Situation eskaliert und führt zu Charlie Sheens Entlassung

Die Skandale um Sheen häuften sich. Zudem beeinflusste sein Verhalten zunehmend das Arbeitsklima. Der Darsteller legte sich mit Serien-Erfinder Chuck Lorre an – eine Fehde, die bis zum umstrittenen Finale von Two and Half Men im Jahr 2014 nicht aufgelöst wurde.

Das selbstzerstörerische Verhalten des Stars, sein exzessiver Drogenmissbrauch und seine Eskapaden am Set ließen eine undenkbare Option vernünftig erscheinen: Die Serie beenden, um Sheens Drogensucht nicht weiter zu finanzieren und ihn damit zu schützen, so Cryer. "Das ist es nicht wert, die Show weiterzuführen, wenn das Charlie Sheen ermöglicht, sich selbst umzubringen", habe er zu Lorre gesagt.

Dass Charlie Sheen letztlich aus der Serie geworfen wurde und durch Ashton Kutscher ersetzt wurde (zwischen 2010 und 2011), diente natürlich mehr dem Erhalt des Erfolges als dem Schutz des Darstellers. Nichtsdestotrotz beschreibt Cryer hier die ehrliche Sorge eines Menschen, der Tag für Tag erlebt, wie es seinem Freund und Kollegen immer schlechter geht.

Ist ein Two and a Half Men-Comeback von Charlie Sheen möglich?

Trotz allem scheint ein Comeback von Two and a Half Men nicht ausgeschlossen. Sheen bereut sein Verhalten, wie er häufig öffentlich betonte. Allerdings hat er viele Brücken hinter sich abgerissen. Was für und gegen die Rückkehr von Charlie Sheen als Charlie Harper spricht, könnt ihr hier genauer nachlesen.

Wenn ihr oder Angehörige, Freund:innen oder Kolleg:innen von euch unter Suchtproblemen leidet, könnt ihr euch an die Beratungsangebote der Bunderegierung wenden. Die Sucht & Drogen Hotline ist unter der Telefonnummer 01806 313031 zu erreichen. Sie bietet telefonische Beratung, Hilfe und Informationen durch erfahrene Fachleute aus der Drogen- und Suchthilfe.

