Alice in Borderland kehrt nach über 2 Jahren zurück: Staffel 3 kommt 2025 zu Netflix

Nach über zwei Jahren Wartezeit geht die japanische Netflix-Todesspielserie Alice in Borderland kommendes Jahr endlich weiter. Staffel 3 ist die Joker-Season.

Fans der japanischen Thriller-Serie Alice in Borderland wissen, wie man sich in Geduld übt. Zwischen den ersten beiden Staffeln lagen zwei ganze Jahre und die 3. Season lässt sogar noch länger auf sich warten. Kommendes Jahr sollen die Sci-Fi-Todesspiele in der Spielkartenwelt aber endlich weitergehen.

Wie What's on Netflix von der Showcase-Veranstaltung in Los Angeles berichtet, kommt 2025 die Joker-Season von Alice in Borderland auf uns zu.

Alice in Borderland Staffel 3: So geht es 2025 auf Netflix weiter

Die Live-Action-Adaption von Haro Asos Manga beginnt damit, dass der Gamer Ryohei Arisu (Kento Yamazaki) mit seinen Freunden in ein menschenleeres Tokio transportiert wird. In einer bizarren Parallelwelt müssen sie an tödlichen Spielen teilnehmen, um nicht aus dem Leben auszuscheiden und sich vielleicht sogar den Weg zurück in die reale Welt zurückzugewinnen. Dazu müssen die Teilnehmer:innen sämtliche Karten aus einem Spieldeck gewinnen, wobei jede von ihnen eins der Spiele repräsentiert.

Spoiler zum 2. Staffelfinale von Alice im Borderland: Am Ende wissen die Teilnehmenden, dass jede:r von ihnen für eine Bildkarte steht und sie im selben Krankenhaus als Überlebende eines Meteoriteneinschlags liegen. Arisu, Usagi (Tao Tsuchiya) und die übrigen erhalten die Wahl, in der Spielwelt zu bleiben, oder in der Realität aus dem Koma aufzuwachen, was sie nach dem letzten Spiel auch tun. Das ähnelt dem Ende der Manga-Vorlage, doch dann wird plötzlich eine ominöse Joker-Karte gezeigt ...

Wie ScreenRant neulich erst erklärte, hat die Joker-Karte in der Manga-Story eine ganz andere Bewandtnis und spielte schon viel früher eine Rolle in der Geschichte. Viel wahrscheinlicher ist es, dass sie in der Serien-Version als Set-up für eine Version des Spin-off-Mangas Alice in Borderland: Retry dient. In diesem Sequel erwarten Arisu und Usagi Jahre später ein gemeinsames Kind, als er nach einem Unfall erneut im Borderland landet.

Wer vorher schon Battle Royale-inspirierte Todesspiele in Netflix-Serienform sehen will, kann schon ab dem 26. Dezember 2024 die 2. Staffel der südkoreanischen Hit-Serie Squid Game streamen.