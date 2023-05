Alien-Experimente im Kriegsgebiet: Sci-Fi-Action mit FSK 18 jetzt ungeschnitten im Heimkino

In The Lair dreht sich alles um die Überbleibsel sowjetischer Alien-Experimente in Afghanistan. Jetzt könnt ihr euch den brutalen Sci-Fi-Action-Reißer ungeschnitten über Amazon nach Hause holen.

Bereits im Rahmen der ersten Filmfestival-Aufführungen im letzten Jahr wusste The Lair als richtig gute Horror-Action mit Ekel-Mutanten und Grusel auf engstem Raum zu begeistern. Regie führte der unter anderem für Game of Thrones und Hellboy bekannte Regisseur Neil Marshall.

Nun ist der Heimkino-Release ungeschnitten und ohne Jugendfreigabe mit FSK 18-Siegel erfolgt: Bei Amazon gibt es den Streifen seit kurzem auf Blu-ray * oder auf DVD * zu kaufen. Alternativ könnt ihr ihn bei Amazon Prime Video streamen *.

The Lair bei Amazon Deal Zum Deal

Darum geht es in The Lair

Die Royal Air Force-Kampfpilotin Kate Sinclair (Charlotte Kirk) wird in Afghanistan über einer gefährlichen Rebellenhochburg abgeschossen. Auf ihrer Flucht vor den Taliban stößt sie auf einen alten, versiegelten Bunker, in dem offenbar Experimente mit Aliens und humanoiden Föten durchgeführt wurden. Was einst als lebendige Kriegswaffe von den Sowjets herangezüchtet werden sollte, erwacht jetzt zum Leben und will töten.

Square One The Lair

Laut unserer Einschätzung aus dem letzten Jahr protzt der beinharte Reißer mit ordentlich B-Movie-Charme, was sich nicht nur in dem dreckigen Dutzend von Soldaten-Figuren, sondern auch bei den Mutanten äußert. Diesen wurde größtenteils mit praktischen Effekten und Kostümen detailreich Leben eingehaucht. Die deftigen Splatter-Einlagen schleifen sich nicht ab und der Horror bleibt dem Film erhalten, unter anderem weil die Action relativ bodenständig daherkommt.

Jetzt zum Angebot: The Lair bei Amazon *

Das sind aktuelle Horror-Film-Alternativen

Wer mit The Lair nichts anzufangen weiß, kann sich in einem Horror-Highlight bei Netflix derzeit eine Mischung aus Saw und Hunger Games in einem tödlichen Spiel mit Säure-Regen und Lasern zu Gemüte führen. Bei Amazon Prime ist seit Kurzem eine der brutalsten Reihen überhaupt in neuer Form zurück. In Cannes beweist unterdessen ein neuer Horror-Thriller, warum 90 Minuten die absolut beste Filmlänge sind.

The Lair könnt ihr ab sofort bei Amazon und anderen Händlern kaufen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.