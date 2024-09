Alien: Romulus im Stream: Der Sci-Fi-Film könnte schon in 8 Wochen bei Disney+ eintreffen

Mit Romulus ist die Alien-Reihe erfolgreich zurückgekehrt. Doch ab wann kann man den neuesten Teil bei Disney+ streamen? Hier findet ihr alle wichtigen Infos zum Streaming-Start.

Nachdem Ridley Scotts Pläne für weitere Alien-Prequels gescheitert sind, meldete sich die legendäre Sci-Fi-Reihe im August mit einem neuen Teil zurück, der eine ganz andere Geschichte erzählt. Alien: Romulus ist zwischen den ersten beiden Filmen der Saga angesiedelt und dreht sich um eine spannende Heist-Mission im Weltraum.

Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich die junge Rain Carradine (Cailee Spaeny), die alles daran setzt, um der Zwangsarbeit in einer düsteren Minenkolonie entkommen. Doch der Weyland-Yutani-Konzern zeigt sich erbarmungslos. Nur der Diebstahl von Kryostase-Kapseln aus einer verlassenen Raumstation kann sie aus der Hölle retten.

Im Stream: Wann kommt Alien: Romulus zu Disney+?

Alien: Romulus startet voraussichtlich am 8. November 2024 bei Disney+.



Nach dem erfolgreichen Kinostart stellen sich viele Fans die Frage, ab wann der neue Alien-Film bei Disney+ als Stream verfügbar ist. Offiziell wurde noch kein Startdatum bekannt gegeben. Wenn wir uns den letzten Sci-Fi-Film von Disney und 20th Century Studios anschauen, lässt sich jedoch eine deutliche Tendenz ausmachen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Alien: Romulus schauen:

Alien: Romulus - Trailer (Deutsch) HD

Die Rede ist von Planet der Affen: New Kingdom, der drei Monate nach seinem Kinostart bei Disney+ veröffentlicht wurde. Dieses Muster hat sich in der Vergangenheit bei vielen vergleichbaren Filmen aus dem Hause Disney und 20th Century Studios bewährt. Deshalb gehen wir davon aus, dass Alien: Romulus Anfang November eintrifft.

Alien: Romulus startete in Deutschland am 15. August 2024 im Kino und in den USA einen Tag später. Seitdem hat der Sci-Fi-Film einen beachtlichen Lauf auf der großen Leinwand hingelegt. Bereits nach dem ersten Startwochenende konnte der Film auf ein weltweites Einspielergebnis von 108 Millionen US-Dollar zurückblicken.

Laut den Zahlen von Box Office Mojo hat sich dieser Wert inzwischen verdreifacht: 315 Millionen US-Dollar gehen aktuell auf das Konto des 80 Millionen US-Dollar teuren Sci-Fi-Blockbusters. Alien: Romulus ist damit hinter Prometheus der zweiterfolgreichste Film der Reihe – ein beachtlicher Erfolg in Anbetracht der hohen Altersfreigabe.

Die Einspielergebnisse der Alien-Filme im Überblick:

Alien kostete 11 Millionen und hat 187 Millionen eingespielt.

kostete 11 Millionen und hat 187 Millionen eingespielt. Aliens kostete 17 Millionen und hat 183 Millionen eingespielt.

kostete 17 Millionen und hat 183 Millionen eingespielt. Alien³ kostete 55 Millionen und hat 159 Millionen eingespielt.

kostete 55 Millionen und hat 159 Millionen eingespielt. Alien – Die Wiedergeburt kostete 60 Millionen und hat 161 Millionen eingespielt.

kostete 60 Millionen und hat 161 Millionen eingespielt. Prometheus kostete 125 Millionen und hat 402 Millionen eingespielt.

kostete 125 Millionen und hat 402 Millionen eingespielt. Alien: Covenant kostete 97 Millionen und hat 239 Millionen eingespielt.

kostete 97 Millionen und hat 239 Millionen eingespielt. Alien: Romulus kostete 80 Millionen und hat bisher 315 Millionen eingespielt.

Bonus: Die beiden Alien vs. Predator-Filme kosteten jeweils 70 bzw. 40 Millionen und kommen auf ein Einspiel von 173 Millionen bzw. 129 Millionen US-Dollar. Die Zahlen stammen von der Box-Office-Seite The Numbers .

Sci-Fi-Fortsetzung: Kommt Alien: Romulus 2?

Bei diesem Erfolg ist Alien: Romulus 2 sicherlich schon gesetzte Sache, oder? Nicht so schnell! Regisseur Fede Álvarez hat zwar schon Ideen für Teil 2, will den Film aber nicht sofort als Nächstes ins Kino bringen. Im Interview mit dem Hollywood Reporter teilte er kurz nach dem Start von Alien: Romulus seine Gedanken dazu:

Meine Philosophie ist, dass man in zwei Jahren niemals [eine Fortsetzung] machen sollte. Man braucht Abstand. Man muss das Publikum dazu bringen, es wirklich zu wollen. Wenn du an Alien und Aliens denkst, liegen zwischen ihnen sieben Jahre. Aber wir haben auf jeden Fall Ideen, wohin es gehen soll.

Wie es aussieht, müssen wir uns einige Zeit auf Alien: Romulus 2 gedulden. Bis dahin könnt ihr den Film jetzt noch im Kino schauen und danach bei Disney+ genießen. Dort befinden sich auch alle anderen Teile der Reihe im Streaming-Abo.