Alien: Romulus ist ab heute bei Disney+: Teil 2 soll dahin gehen, wo noch kein Film der Sci-Fi-Reihe war

Ab sofort könnt ihr den erbarmungslosen Sci-Fi-Horror Alien: Romulus bei Disney+ im Abo streamen. Passend dazu gibt es gute Neuigkeiten zu Teil 2, der sich aktiv in Entwicklung befindet.

Lange hat es gedauert, doch jetzt ist Alien: Romulus endlich bei Disney+ gelandet. Letztes Jahr im Sommer eroberte das nervenaufreibende Survival-Abenteuer die große Leinwand und brachte die Alien-Reihe wieder auf Kurs. Nach zwei Stunden geballter Sci-Fi-Horror-Action stellt sich die Frage: Wie geht die Geschichte weiter?

Die gute Nachricht ist: Alien: Romulus erhält definitiv eine Fortsetzung. Bereits im letzten Oktober verriet 20th Century Studios-Boss Steve Asbell, dass die Arbeit an Teil 2 begonnen hat. Jetzt legt Regisseur Fede Álvarez mit einem neuen Statement nach. Seinen Aussagen zufolge könnte uns einer der spannendsten Alien-Filme überhaupt erwarten.

Sci-Fi-Horror bei Disney+: Fede Álvarez hat jetzt schon Pläne für die Fortsetzung von Alien: Romulus

Pünktlich zum Disney+-Start von Alien: Romulus hat sich die britische Filmzeitschrift Empire mit Álvarez zum Interview zusammengesetzt, um über die Zukunft der Alien-Reihe zu sprechen. Ein fertiges Drehbuch zu Teil 2 existiert zwar noch nicht. Dafür gibt der Filmemacher aber Einblick in den aktuellen Stand hinter den Kulissen.

Álvarez erzählt:

[Co-Drehbuchautor] Rodo [Sayagues] und ich arbeiten aktuell an [Alien: Romulus 2]. Wir sind gespannt, wie es weitergehen wird. Wir haben fast alle Dinge abgehakt, die ich [in Romulus] sehen wollte, und haben viele Dinge zurückgebracht, die ich schon lange nicht mehr gesehen hatte. Wo auch immer wir jetzt hingehen, wir können in unerforschte Gewässer vordringen.

Das Franchise wurde erfolgreich zurückgebracht und die obligatorischen Punkte auf der To-do-Liste sind abgehackt. Jetzt können Álvarez und Sayagues ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Besonders der letzte Teil des Zitats weckt Neugier:

Weiter erklärt Álavarez:

Ich denke, es wird sehr aufregend sein, mit Figuren, die man aus diesem Film kennt, an einen Ort der Alien-Reihe zu gehen, an dem wir noch nie waren, und Dinge zu entdecken, die man noch nie gesehen hat.

Gemeint sind damit Rain und Andy, die Hauptfiguren aus Alien: Romulus. Gespielt werden sie von Cailee Spaeny (Civil War) und David Jonsson (Industry). Schon Steve Asbell sprach letztes Jahr davon, dass die beiden definitiv zurückkehren werden.

Außerdem ist sich Álavarez der größten Sequel-Falle bewusst:



Der Fehler bei Fortsetzungen ist normalerweise, dass man sie macht, weil man es kann, und aufgrund des Erfolgs von Romulus können wir definitiv eine Fortsetzung machen. Aber ich würde es nicht tun, wenn wir nicht eine wirklich gute Idee dafür hätten, etwas, das den Titel verdient.

Mit einem Einspielergebnis von über 350 Millionen US-Dollar ist Alien: Romulus tatsächlich der zweiterfolgreichste Film der Reihe. Nur Prometheus schnitt mit 402 Millionen US-Dollar noch besser ab. Wie es aussieht, lassen sich Álavarez und Co. dennoch Zeit, um einen überzeugenden Nachfolger zu entwickeln.

Sci-Fi-Fortsetzung – Wann startet Alien: Romulus 2?

Aus Álavarez' Aussagen wird deutlich: Alien: Romulus 2 befindet sich noch in einem sehr frühen Stadium. Wir sollten also davon ausgehen, dass der Film nicht vor 2027 in die Nähe eines Lichtspielhauses rückt. Bis es weitere Neuigkeiten gibt, könnt ihr alle Teile der Saga bei Disney+ im Abo streamen.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.