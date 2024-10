Der beste Sci-Fi-Horror-Film des Jahres erhält Teil 2: Erste Story-Details verraten, wie die Alien-Reihe weitergeht

Ein Science-Fiction-Erfolg, der diesen Kinosommer Fans endlich wieder das Gruseln im All lehrte, erhält eine Fortsetzung. Die ersten Handlungsdetails zu Alien: Romulus 2 sind vielversprechend.

Alien: Romulus erfreute diesen Sommer so manchen Sci-Fi- und Horror-Fan im Kino. Regisseur Fede Álvarez (Evil Dead) gelang, was viele für unmöglich hielten: die Wiederbelebung einer wankenden Filmreihe bei Disney. Der Erfolg des Prequels schlägt sich nun auch in der Ankündigung der Fortsetzung Alien: Romulus 2 nieder, in der nicht nur das ikonisch sabbernde Weltraum-Monster zurückkehrt.

Alien: Romulus 2 kommt – und es gibt sogar schon konkrete Handlungsideen zum Sci-Fi-Horror-Sequel

Box Office Mojo verzeichnet aktuell weltweite Einnahmen von 350 Millionen US-Dollar für Alien: Romulus. Nicht schlecht für einen Film, der laut Forbes 80 Millionen gekostet haben soll und beinahe nur im Stream erschienen wäre. Beim Publikum kam die außerirdische Rückkehr gut an: Aktuell rangiert das Alien-Spin-off bei Moviepilot auf Platz 1 der diesjährigen Sci-Fi-Horrorfilme.

Inmitten atemloser Spannung, grenzwertigen Ekel-Szenen und einem Filmtitel mit versteckter Bedeutung konnten Zuschauende in Alien: Romulus die Geschichte von Rain (Cailee Spaeny), ihrem Androiden Andy (David Jonsson) sowie den weiteren Freunden Tyler (Archie Renaux), Kay (Isabela Merced) und Co. verfolgen.

Die Truppe junger Menschen reist heimlich auf eine verlassene Raumstation in der Umlaufbahn ihres Minen-Planeten, um dort gewinnbringend Material zu stehlen. Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft droht sich allerdings angesichts einer Alien-Plage an Bord in Luft aufzulösen. Die Hoffnung auf Alien: Romulus 2 sieht nun hingegen gut aus.

Achtung, es folgen Spoiler zu Teil 1!

In einem Interview mit dem Hollywood Reporter verriet 20th Century Studios-Boss Steve Asbell, wie es nach Alien: Romulus weitergehen soll.

Wir werkeln gerade an einer Sequel-Idee. Noch steht der Deal mit Fede Álvarez nicht, aber das wird er bald. Er hat eine Idee, an der wir gerade arbeiten. Die zwei Überlebenden, Rain und Andy, gespielt von Cailee Spaeny und David Jonsson, waren wahre Highlights des Films. Also überlegen wir: 'Wow, wo wollen die Leute sie als Nächstes sehen?' Wir wissen schon mal, dass es dort Aliens geben wird. Wir wissen, dass es großartige Horror-Sets geben wird. Aber ich habe mich in die beiden verliebt und will mehr von ihrer Geschichte sehen.

Regisseur Fede Alvarez ließ zuletzt verlauten, dass sein Alien-Sequel nicht so schnell kommen müsse, da auch zwischen Teil 1 und 2 sieben Jahre lagen. Vorher reisen Fans der Sci-Fi-Reihe kommendes Jahr sowieso im Alien-Franchise erstmal anderswo hin: In Noah Hawleys (Legion) Serien-Abstecher Alien: Earth geht es auf die Erde.

Alien: Romulus kommt voraussichtlich im November zu Disney+, wo aktuell auch die restlichen Alien-Filme zu streamen * sind.



Podcast mit mehr Sci-Fi-Tipps: Welche Serie hat uns zu Serienfans gemacht?

Der Moviepilot-Podcast feiert sein 5-jähriges Bestehen und zu diesem festlichen Anlass verraten wir, welche Serien unsere Kindheit und Jugend maßgeblich geprägt haben. Sci-Fi-, Fantasy, Krankenhäuser oder doch Agenten? Alles dabei.

Unsere persönlichen, frühen Serien-Hits reichen von traumatischen Erlebnissen mit Als die Tiere den Wald verließen bis zu neu entdeckten Welten in Firefly. Doch ob lautatmende Mütter, schlechter Fernseh-Empfang oder die Hürde eines TV-losen Haushalts: Nichts konnte uns davon abhalten, unsere frühen Lieblingsserien zu schauen.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.