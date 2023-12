Aliens haben die Welt übernommen: Nach 8 (!) Jahren startet eine richtig gute Sci-Fi-Serie mit The Walking Dead-Star Sarah Wayne Callies erstmals im Free-TV

Das kommt selten vor: Tele 5 strahlt ab dem kommenden Januar erstmals eine Sci-Fi-Serie aus, die weit im letzten Jahrzehnt startete. Lohnt sich das Alien-Szenario?

Januar 2016: Deutschland freut sich auf die Fußball-EM in Frankreich, das erste Turnier seit dem WM-Titel 2014. Film-Fans fiebern auf die DC-Kracher Batman vs. Superman und Suicide Squad hin. In vier Monaten erscheint die 6. Staffel Game of Thrones – und eine Sci-Fi-Serie namens Colony feiert beim kleinen Sender USA Network Premiere. Sie ist mit Stars besetzt, Carlton Cuse (Lost) und Ryan Condal (House of the Dragon) heißen die Showrunner. Nach Deutschland schafft sie es 2017, allerdings nur im Pay-TV.

Weitere sieben Jahre später will Tele 5 Colony erstmals im Free-TV zeigen, das berichtet DWDL . Erfahrt hier, worum es in der Serie geht, ob sie sich lohnt und wann ihr sie im TV schauen könnt.

Epische Sci-Fi-Geschichte: Darum geht es in Colony

Die Geschichte von Colony ist in einer nahen Zukunft angesiedelt, in der sich die Welt, insbesondere Los Angeles, gewandelt hat. Gigantische Mauern umgeben die Millionenmetropole. Die Menschen können nur erahnen, was sich dahinter verbirgt. Der Grund: Eine Invasion durch Außerirdische hat stattgefunden.

USA Network USA Network

Jetzt teilt sich die Bevölkerung in jene auf, die mit den Aliens kooperieren – und jene, die sich als Rebellen auf die Seite des Widerstands schlagen. In dieser Auseinandersetzung werden Will Bowman (Josh Holloway aus Lost) und seine Frau Katie (Sarah Wayne Callies aus The Walking Dead) von ihrem Sohn getrennt.

Lohnt sich Colony überhaupt?

Colony brachte es auf immerhin drei Staffeln mit insgesamt 36 Folgen – eine beachtliche Anzahl. Die Serie hat ihr Publikum gefunden. Bei Moviepilot kommt sie auf eine sehr solide Gesamtwertung von 6,8. "Die Charaktere sind vielschichtig aufgebaut und man lässt ihnen die Zeit, sich zu entwickeln", lobte etwa dwaddy."

Wir kritisierten zum Start das (naturgemäß) sparsame CGI: Die Serie verfügt bei weitem nicht über das Budget, um eine Alieninvasion glaubwürdig darzustellen. Diesen Mangel kann Colony nicht kaschieren. Allerdings stehen sowieso das menschliche Drama und die Charakterentwicklung im Vordergrund. Wer darauf abfährt, sollte sich Colony nicht entgehen lassen.

Wann kommt Colony im TV?

Am 29. Januar 2024 startet Tele 5 die Ausstrahlung von Colony. Montags ab 22 Uhr gibt es jeweils Doppelfolgen. Wer will, kann also ca. 18 Wochen mit der Sci-Fi-Serie verbringen.