Alle 8 (!) Harlan Coben-Serien auf Netflix im Ranking: In ewiger Schuld nur auf Platz 4 des Thriller-Universums

Neben In ewiger Schuld gibt es bei Netflix noch sieben weitere Thriller-Serien, die auf Werken der Hit-Autors Harlan Coben basieren. Aber welche ist die beste?

Vermisste Personen, unzählige Geheimnisse und der ein oder andere Mord: Die Thriller-Geschichten von Autor Harlan Coben erfreuen sich in Serienform bei Netflix seit Jahren großer Beliebtheit. Ganze 8 Serien umspannt das Thriller-Universum bereits und weitere sind schon in Planung. Gleich zum Auftakt des neuen Serienjahres hat Netflix mit In ewiger Schuld direkt wieder einen Hit gelandet.

Aber wie schlägt sich die neueste Thriller-Verfilmung im Vergleich? Um diese Frage zu beantworten, haben wir uns die Moviepilot-Bewertungen der bisherigen acht Harlan Coben-Serien von Netflix genauer angeschaut. Und wenn euch In ewiger Schuld gefallen hat, habt ihr am Ende dieses Rankings gleich drei Serien für eure Merkliste, die sogar noch besser und spannender sind.