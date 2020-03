Alle 10 Masked Singer-Masken enthüllt: Was zur Hölle ist ein Wuschel?!

Die 10 Masken für The Masked Singer 2 stehen fest. Nach dem Faultier, dem Roboter und dem Chamäleon präsentierte ProSieben 7 Kostüme auf einen Schlag.

Da sind sie, die 10 neuen Kostüme für The Masked Singer Staffel 2. ProSieben hat gestern in einer großen Show die Masken vorgestellt, unter denen sich wieder Prominente verbergen und schwitzend im eigenen Atem Woche für Woche Songs performen werden. Das wird toll, am 10. März, der nächste Dienstag, geht es los. (Mit einem neuen Rate-Team)

Mehr süße Monster in Masked Singer Staffel 2

ProSieben setzt in der 2. Staffel vermehrt auf den Plüschfaktor. Das Monster(chen) war in Ausgabe 1 das mit Abstand beliebteste Kostüm, auch wenn es am Ende nicht zum Sieg reicht. Mittlerweile vertreibt ProSieben das Monster, unter dem sich Boxerin Susi Kentikian verbarg, als Kuscheltier. Hasen, Faultiere und Dalmatiner lassen sich natürlich besser verkaufen als Kakerlaken. Eine Kakerlake ist aber ebenso dabei wie eine Fledermaus.

Und was zur Hölle soll eigentlich ein Wuschel sein? Ist es gefährlich? Ist es eine dieser Staubflusen, die sich immer unter dem Bett ansammeln? Es sieht ein bisschen aus wie ein geföhntes, von einer Katze hochgewürgtes Fellknäuel - mit Augen und Grinsemund.

Hier alle neuen Masked Singer-Masken im Überblick

Fledermaus

Faultier

Hase

Roboter

Dalmatiner

Drache

Mit ihm sollte sich keiner anlegen: Der #Drache zeigt sich kämpferisch und will mit seinem feurigen Blick die #MaskedSinger-Bühne anzünden. Ob‘s klappt? #MaskedSingerDrache pic.twitter.com/U2xkGYW2V4 — ProSieben (@ProSieben) March 5, 2020

Kakerlake

Niemand liebt sie. Noch nicht. Aber die #Kakerlake hat versprochen, sich nicht in die hinterste Ecke zu verkriechen, wenn das Showlicht angeht. Sie will auf der #MaskedSinger-Bühne glänzen. #MaskedSingerKakerlake pic.twitter.com/rgD7QGfnnA — ProSieben (@ProSieben) March 5, 2020

Wuschel

Unser Kleinster. Und Haarigster. Und für manche der Entzückendste. Ein #Wuschel, der uns wuschig macht. Ab Dienstag bei #MaskedSinger #MaskedSingerWuschel pic.twitter.com/VubQ2w19Ar — ProSieben (@ProSieben) March 5, 2020

Chamäleon

Von Kopf bis Fuß auf Show eingestellt: 500.000 Pailletten bringen das #Chamäleon zum Glänzen. Ein schillernder Auftritt bei #MaskedSinger. #MaskedSingerChamäleon pic.twitter.com/NxDcvLGq0p — ProSieben (@ProSieben) March 5, 2020

Göttin

Das Faultier, das Chamäleon und der Roboter waren zuvor schon bekannt gewesen, gestern folgten die 7 letzten Masken, bevor es nächste Woche losgeht. Die erste Folge dauert dann über drei Stunden. In der Jury werden Rea Garvey und Ruth Moschner sitzen, die auch schon bei Staffel 1 dabei war. Ein Gast ersetzt die Runde, die nur noch aus drei Personen besteht, die über die Identitäten hinter den Masken rätselt. In jeder Folge gibt es neue Hinweise. Matthias Opdenhövel moderiert wie schon letztes Jahr.



Welche Maske gefällt euch am besten?