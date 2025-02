Alles was zählt-Fanliebling kehrt nach 4 Jahren zurück und Fans sind begeistert: "Beste Nachricht des Jahres"

Alles was zählt-Fans dürfen sich jetzt riesig freuen: Ein Serienliebling kommt nach vier Jahren zurück in die Show. Um wen es geht, erfahrt ihr hier.

Dass Rollen in Daily-Soaps aussteigen und kurz darauf wieder zurückkommen, ist nichts Ungewöhnliches. Bei Alles was zählt feiert jetzt ein echter Fanliebling sein Serien-Comeback: Julia Augustin schlüpft erneut in ihre Rolle als Vanessa Steinkamp. Warum die Schauspielerin zurück ist und wie die Fans auf die Neuigkeiten reagieren, erfahrt ihr hier.

Zurück zu Alles was zählt: So hat Julia Augustin die letzten vier Jahre verbracht

Im September 2021 stand Julia Augustin in ihrer Rolle Vanessa Steinkamp zuletzt vor der Kamera bei Alles was zählt. Im Interview mit RTL verriet sie, wie ihr Comeback zustande gekommen ist, denn einen richtigen Auslöser scheint es nicht gegeben zu haben:

Das ist eher so ein schleichender Prozess gewesen, dass man da vielleicht auch einen Anruf kriegt und jemand mal fragt und man überlegt so. (...) Und spricht dann vielleicht auch nochmal mit dem ein oder anderen Kollegen, der noch da ist.

Vor der Kamera stand sie bislang zwar noch nicht, doch sie hat dem Set schon einen Besuch abgestattet, um Bilder zu machen und zum Probeschminken. Für Julia ein unbeschreibliches Gefühl: "Ich bin abends richtig mit so ‘nem Glücksgefühl im Bauch nach Hause gegangen." Über ihre Geschichte bei Alles was zählt darf sie natürlich noch nicht viel verraten. Trotzdem macht sie den Zuschauer:innen schon mal Lust auf mehr:

Ich sag mal, einer muss mal bei den Steinkamps wieder nach dem rechten sehen und vielleicht in der Familie auch mal ein bisschen vermitteln. Und es wird auf jeden Fall warme und schöne Momente geben!

Darauf haben Fans lange gewartet: "Sie gehört einfach zum Inventar"

Wie begeistert die Alles was zählt-Fans über Julias Serien-Rückkehr sind, machen sie auf Instagram deutlich. Unter einem Beitrag auf dem offiziellen Account zur Sendung machen die Zuschauer:innen virtuelle Freudensprüngen:

"Ahhhh beste Nachricht des Jahres , ich freu‘ mich sehr auf dich"

, ich freu‘ mich sehr auf dich" "Toll, sie gehört einfach zum Inventar. Love it! Ich höre Simone schon: Va-ness-aaaaaaa!!!"

"SIE IST WIEDER DA!! WIE GEIL. Das wurde auch Zeit, endlich mal wieder jemand, der Familie Steinkamp in den Poppes tritt!"

TV-Ausstrahlung & Streaming: So kannst du Alles was zählt anschauen

Alles was zählt wird montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Noch vor TV-Ausstrahlung sieben Tage im Voraus kann die jeweilige Folge auf RTL+ gestreamt werden. Julia Augustin könnt ihr ab dem 21. Mai wieder als Vanessa Steinkamp vor der Kamera sehen.