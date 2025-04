Alles was zählt-Vorschau: Deniz und Charlie kommen sich näher

Deniz versucht bei Alles was zählt Milan und Charlie für die Europameisterschaft zu trainieren. Dabei kommt er ausgerechnet seiner Schülerin näher.

Milan (Vitali Huk) und Charlie (Shaolyn Fernandez) wollen bei Alles was zählt zusammen im Eistanz für die Europameisterschaft antreten. Deniz (Igor Dolgatschew) trainiert die beiden und stößt dabei schnell an seine Grenzen. Das Paar ist so unterschiedlich, dass es immer wieder aneinandergerät. Es muss also ein Plan her.

Alles was zählt: Deniz und Charlie teilen einen nahen Moment

Achtung, der Artikel enthält Spoiler zur Folge 4685 vom 28. April

Deniz hat eine neue Idee für die Choreo. Er will es sich zunutze machen, dass sich Charlie und Milan – zumindest bis jetzt – noch nicht leiden können. Deniz will die Kür unter dem Motto "Enemies to Lovers" (dt.: Von Feinden zu Liebenden) kreieren. Die beiden sind überzeugt, doch es hängt an der Songauswahl.

Um den Kopf freizubekommen, schleppt Charlie Deniz nach Feierabend zum Feiern. Während die beiden an der Bar rumhängen, läuft plötzlich ein Lied, das beide aufhorchen lässt. Sie schauen sich an und verstehen sofort, dass sie dasselbe denken: Das ist ihr Lied für den Auftritt. Bevor Charlie noch irgendetwas sagen kann, zieht Deniz sie auf die Tanzfläche. Die beiden performen die Kür und verlieren sich in ihrem Tanz. Dabei merken sie nicht, wie sich die anderen Gäste um sie herum versammeln und ihnen mit Begeisterung zusehen.

Als die Musik plötzlich aufhört, erwachen Charlie und Deniz aus ihrer Trance und schauen sich tief in die Augen, während Deniz Charlie weiterhin im Arm hält.

TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann läuft Alles was zählt

Von Montag bis Freitag läuft Alles was zählt täglich um 19:05 Uhr bei RTL. Die jeweilige Folge kann auf RTL+ bereits eine Woche im Voraus auf RTL+ gestreamt werden.