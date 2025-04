Bill Kaulitz rechnet mit Katy Perry ab: Der Tokio Hotel-Star ist schon mehrmals mit der Popsängerin aneinandergeraten

Dass sich Promis nicht immer gut verstehen, ist kein Geheimnis. Wenn ein Streit an die Öffentlichkeit dringt, kann es aber unschön werden. So auch beim XXL-Zoff zwischen Popsängerin Katy Perry und den Stars von Tokio Hotel.

US-Sängerin Katy Perry hat es aktuell nicht leicht. Obwohl sie in den 2010er-Jahren eine der erfolgreichsten Sängerinnen überhaupt ist, kann sie längst nicht mehr an alte Erfolge anknüpfen. Ihr letztes Studioalbum "143" wurde von Fans und der Kritik zerrissen – unter anderem, weil sie mit Skandal-Produzent Dr. Luke zusammenarbeitete. Zuletzt machte sie sich noch unbeliebter: Sie ließ sich für nur 11 Minuten ins All schießen und pries die umstrittene Aktion als großen Schritt für den Feminismus an.

Hättet ihr es gewusst? Ein deutscher Promi ist auf die Popsensation gar nicht gut zu sprechen: Tokio Hotel-Sänger Bill Kaulitz verrät den kuriosen Grund, warum er und Katy Perry in diesem Leben keine Freunde mehr werden.

"Es gab einfach immer Ärger": Bill Kaulitz kann Popstar Katy Perry nicht leiden

Bill Kaulitz und die anderen Tokio Hotel-Mitglieder gehen offen damit um, dass sie mit der US-Sängerin nichts anfangen können. Bei einem Interview mit Planet Radio wurden sie gefragt, welcher Promi am unsympathischsten sei. Wie aus der Pistole geschossen antworteten sie: "Katy Perry". Aber wie kam überhaupt die Feindschaft zwischen der deutschen Band und dem amerikanischen Pop-Sternchen zustande?

Tokio Hotel-Gitarrist Georg Listing verriet, dass es bereits vor vielen Jahren zu Problemen gekommen sei: "Wir waren zusammen auf MTV-Asien-Tour, und da gab's große Ego-Rangeleien." Ständig habe es Diskussionen darüber gegeben, wer die größere Kabine haben dürfe. Kaulitz und seinen Jungs seien diese Star-Allüren zu viel gewesen: "Sie ist nicht die Freundlichste, sagen wir es mal so. Es gab einfach immer Ärger."

Peinlicher Angriff auf Tokio Hotel: Katy Perry zeigte sich als schlechte Verliererin

Das war aber längst noch nicht alles. Denn Katy Perry machte keinen Hehl daraus, dass ihr die deutsche Band ein echter Dorn im Auge sei. 2008 waren 5 Acts bei den MTV Video Music Awards (VMAs) für die Kategorie Best New Artist nominiert: Miley Cyrus, Jordin Sparks, Taylor Swift, Katy Perry und Tokio Hotel. Zur großen Überraschung räumte Tokio Hotel den Preis ab. Dass Perry leer ausging, schien sie mächtig zu ärgern, denn bei einem Konzert in Berlin widmete sie ihren Disstrack "Ur so gay" (dt.: Du bist so schwul) der deutschen Band.

Ähnlich kindisch zeigte sie sich bei einem Festival 2010 in Singapur, bei dem sie kurz nach Tokio Hotel auftrat. Wie Bild berichtet, nutzte die Sängerin ihre Chance, um die Lyrics ihres Disstracks "Ur so gay" umzuschreiben. Auf Deutsch übersetzt sang sie somit: "Ich kann nicht glauben, dass ich mich in Tokio Hotel verliebt habe. Ihr seid so schwul..." Bill Kaulitz fand in der Bravo klare Worte für dieses Verhalten: "Was Katy da macht, ist nicht schön. Aber sie ist eben ein eigenartiger Mensch."