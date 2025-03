Alles was zählt-Vorschau heute: Daniela kommt hinter Simones Geheimnis

Daniela will sich in der schwierigen Zeit bei Alles was zählt um Simone kümmern. Doch dann erfährt sie von Simones Machenschaften.

Simone (Tatjana Clasing) hat bei Alles was zählt gerade keine gute Zeit. Ihr Mann Richard ( Silvan-Pierre Leirich) ist endlich aus dem Koma erwacht, doch er will Simone nicht mehr sehen. Er ist enttäuscht von ihren Taten und kann ihr nicht verzeihen. An dieser Tatsache hat Simone ordentlich zu knabbern. Jetzt bekommt sie von Daniela (Berrit Arnold) Unterstützung – doch die kommt hinter ein schlimmes Geheimnis.

Alles was zählt: Simone schreibt Richard einen Brief

Achtung, der Artikel enthält Spoiler zur Folge 4664 vom 26. März

Seit Tagen ist Simone im Krankenhaus und sitzt vor Richards Zimmer, ohne ihn zu sehen. In ihrem Schmerz zückt sie den Stift und schreibt ihrem Noch-Ehemann einen Brief – oder viel mehr ein Geständnis. Sie könne die Verachtung in Richards Augen nie wieder vergessen und sie sei sich sicher, dass sie diese auch verdient habe. "Ich habe immer versucht, zu retten, was noch zu retten war und habe es damit nur noch schlimmer gemacht", schreibt Simone. In ihrem Text bittet sie Richard, um Verzeihung, immerhin hätten die beiden sich immer wieder zusammenraufen können. Egal, welche Fehler sie in der Vergangenheit begangen hatten.

"Du hast Hanna ins Gefängnis gebracht"

Daniela will Simone als Freundin zur Seite stehen und organisiert für sie ein üppiges Frühstück. Denn die Unternehmerin hat seit Tagen nicht mehr richtig geschlafen oder gegessen. Simone wehrt sich erst gegen Danielas Fürsorge, denn sie will lieber bei Richard bleiben, doch am Ende lässt sie es zu.

Als Simone ein Telefonat annimmt und auf den Balkon verschwindet, räumt Daniela den Frühstückstisch ab. Dabei stolpert sie aus Versehen über Simones Tasche und ihr Brief an Richard liegt ausgebreitet auf dem Boden. Daniela hebt die Seiten verdutzt auf, will sie wieder in die Tasche legen, doch hält inne: "Aber ich habe immer versucht, zu retten, was zu retten war und habe es damit nur noch schlimmer gemacht. Aber dann plötzlich tat sich eine Lösung auf, die allerdings ein Opfer erforderte", liest sie Simones Worte.

Simone erzählt von ihrem Telefonat, dass der Stiftungsrat mit Kilian Reichenbach (Marc Dumitru) als Klinikleiter nicht sonderlich zufrieden sei. "Warum hat er ihm den Job dann gegeben?", fragt Daniela verdutzt. Doch als Simone auf diese Frage ausweicht und das Thema wechseln will, fällt es Daniela plötzlich wie Schuppen von den Augen: "Du hast Hanna ins Gefängnis gebracht."

TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann läuft Alles was zählt

Von Montag bis Freitag läuft Alles was zählt täglich um 19:05 Uhr bei RTL. Die jeweilige Folge kann auf RTL+ bereits eine Woche im Voraus auf RTL+ gestreamt werden.