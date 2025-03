Alles was zählt-Vorschau heute: Hanna erfährt die Wahrheit über ihren Haftaufenthalt

Hanna landete bei Alles was zählt unschuldig im Gefängnis. Jetzt erfährt sie, wer für ihren kurzen Aufenthalt hinter schwedischen Gardinen verantwortlich ist.

Bei Alles was zählt landete Hanna (Sarah Victoria Schalow) unschuldig im Gefängnis. Auf den rat ihres damaligen Partners Kilian (Marc Dumitru) hin, gab sie ein falsches Geständnis ab. Hanna gestand, für den Brand in der Eishalle verursacht zu haben. Als entlastende Beweise gefunden wurden, widerrief sie ihr Geständnis und kam aus der Untersuchungshaft frei.

Was Hanna nicht weiß, dass sie Opfer von Kilian und Simones Plan wurde. Doch das soll sich jetzt bald ändern…

Alles was zählt: Daniela ist von ihrer Freundin Simone geschockt

Achtung, der Artikel enthält Spoiler zur Folge 4665 vom 27. März

Daniela (Berrit Arnold) hat zufällig herausgefunden, dass Simone (Tatjana Clasing) dafür verantwortlich ist, dass Hanna in U-Haft gelandet ist. Sie kann endlich alle Puzzleteile zusammensetzen und erkennt, dass Kilian seinen Posten im St. Vinzenz bekommen hat, weil er Hanna überredet hat, die Schuld für den Brand auf sich zu nehmen. "Worum ging es? Ging es um Geld? Natürlich ging es um Geld", fragt sie nach Simones Beweggründen. "Die Versicherung hätte nicht gezahlt, weil Justus sein eigenes Unternehmen abgefackelt hat." Doch Daniela liegt falsch, wie Simone ihr deutlich macht.

"Es ging nicht ums Geld oder die Versicherung. Es ging um Jennifer. Ich wollte Jenny schützen." Da fällt es Daniela wie Schuppen von den Augen: Jennifer (Kaja Schmidt-Tychsen) hat die Eishalle abgebrannt.

Jenny will zu ihren Taten stehen – und gesteht Hanna alles

Währenddessen will Jenny endlich für ihre Taten geradestehen. Dazu gehört nicht nur eine Selbstanzeige bei der Polizei, sondern auch Hanna die Wahrheit zu sagen. In einem Vieraugen-Gespräch gesteht Jenny Hanna, dass sie den Brand in der Eishalle gelegt hat. Dass Hanna in Haft saß, habe sie allerdings erst auf Mallorca erfahren. "Ich hätte dir das niemals absichtlich angetan. Das musst du mir glauben." Hanna ist zwar überrascht von Jennys Geständnis, doch sie ist nicht wirklich sauer auf sie. Sondern auf Simone. Sie habe von allem gewusst und Hanna dennoch in Haft versauern lassen. Dass sich Jenny stellen will, halte sie für sinnlos. Das würde niemandem helfen und auch nichts ungeschehen machen.

Von Daniela erfährt Hanna später, wie Kilian in die ganze Sache verwickelt war. Er drängte sie zu dem falschen Geständnis und hat im Gegenzug Jennys Job im St. Vinzenz bekommen.

TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann läuft Alles was zählt

