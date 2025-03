Amazon Prime bezieht Stellung zu The 50: Deshalb ist Yasin Mohamed trotz schwerer Vorwürfe in der Show zu sehen

Yasin Mohamed ist trotz heftiger Vorwürfe aktuell bei The 50 zu sehen. Der Streamingdienst äußerte sich jetzt zu der Teilnahme.

Nach Love Island VIP wurde Yasin Mohamed mit schlimmen Vorwürfen konfrontiert: Sein Show-Couple und Köln 50667-Darstellerin Sophie Imelmann warf ihm nach der Ausstrahlung vor, sexuell übergriffig gewesen zu sein und erstattete Anzeige. Seitdem ist es ruhiger um den Realitystar geworden, ein Gerichtsverfahren gab es noch nicht.

Trotz allem steht Yasin jetzt bei The 50 vor der Kamera. Zu diesem Umstand äußert sich die Produktion jetzt.

Yasin bei The 50: Das steckt dahinter

Nachdem die letzte Folge Love Island VIP im TV ausgestrahlt wurde, wandte sich Sophie mit einem herzzerreißenden Video an die Öffentlichkeit. Sie ließ ihre ganze Erfahrung in der Sendung Revue passieren und erklärte unter Tränen, dass sie sexuell belästigt worden sei. Yasins Name fällt dabei zwar nie, doch schnell wurde klar, dass es um ihr Show-Couple geht. Die Vorwürfe schlugen riesige Wellen, da Sophie Yasin deswegen anzeigte. Angeblich kostete Yasin der Vorwurf seine Dschungelcamp-Teilnahme. Damals gab es immer wieder Gerüchte, der Realitystar würde 2025 bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! dabei sein – letztendlich war er es aber nicht.

Einige Fans sind deshalb verwundert, dass Yasin jetzt bei Amazon Prime bei The 50 zu sehen ist und fragten sich vor allem auf Instagram, wieso ihm weiterhin eine Plattform gegeben wird. In der Kommentarspalte äußerte sich die offizielle Seite von Prime Video Deutschland zu den verwunderten Zuschauer:innen:

Das Thema ist uns natürlich bekannt. Die Sendung wurde allerdings weit vor den aktuellen Ereignissen aufgezeichnet. Gewalt ist für uns bei unseren Produktionen ein absolutes No-Go und wir handeln sofort zum Schutz aller Teilnehmenden, sobald Vorfälle bekannt werden.

The 50 bei Amazon Prime: So kannst du die Reality-Show anschauen

The 50 gibt es exklusiv bei Amazon Prime zu sehen. Jeden Montag gibt es auf der Streamingplattform neue Folgen der Realityshow. Die ersten vier Folgen sind bereits zum Anschauen verfügbar. Staffel 1 umfasste rund 14 Episoden, deswegen ist davon auszugehen, dass die zweite Staffel ähnlich viele Folgen haben wird.