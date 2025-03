Alles was zählt-Vorschau heute: Ingo kann seine Gefühle für Jenny nicht zulassen

Ingo und Jenny kommen sich bei Alles was zählt näher. Ihre Gefühle können beide aber nicht richtig zulassen.

In einem nahen Moment lassen Ingo (André Dietz) und Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen) sich bei Alles was zählt fallen und küssen sich. Das Lippenbekenntnis stürzt beide in ein Gefühlschaos.

Alles was zählt: Ingo und Jenny sind überfordert

Achtung, der Artikel enthält Spoiler zur Folge 4663 vom 25. März

Während sich Jenny über die Intimität freut, stellt Ingo schnell klar, dass der Kuss ein Fehler war. Wütend lässt sie ihn stehen und geht davon.

Bei ihrem Vater sucht Jenny Rat. Sie gesteht: "Mich hat es auch überrascht. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich je in Ingo Zadek verlieben könnte." Von dem Geständnis ist Richard zwar überrascht, macht ihr allerdings deutlich, dass man gegen Gefühle nichts machen könne. Jenny könne aber verstehen, warum Ingo nach allem, was passiert ist, nichts mit ihr zu tun haben will. "Gib nicht einfach auf. Kämpf um ihn", fordert Richard von seiner Tochter.

Währenddessen hat Ingo Probleme den Kuss mit Jenny einzuordnen. Ben (Jörg Rohde) liegt ihm immer wieder im Ohr und will erfahren, wie er zu seiner Halbschwester steht. "Jenny steht halt unter dem Einfluss ihrer Mutter. Ich dachte, sie könnte sich daraus befreien. Leider keine Chance", öffnet sich Ingo. Doch Ben steht für Jenny ein und verteidigt sie: "Manche Menschen ändern sich. Sie hat meinem Vater die Wahrheit gesagt, ist ausgezogen. Gib sie nicht auf", appelliert er überraschend an Ingo.

TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann läuft Alles was zählt

Von Montag bis Freitag läuft Alles was zählt täglich um 19:05 Uhr bei RTL. Die jeweilige Folge kann auf RTL+ bereits eine Woche im Voraus auf RTL+ gestreamt werden.