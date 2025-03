Alles was zählt-Vorschau heute: Simone zieht drastische Konsequenzen

Bei Alles was zählt bekommt Simone einen riesigen Schock: Ihr Mann Richard will sie nicht mehr sehen. Deswegen fasst sie einen drastischen Plan.

Richard (Silvan-Pierre Leirich) ist bei Alles was zählt endlich aus dem Koma erwacht. Die Freude ist bei allen groß, vor allem bei seiner Frau Simone (Tatjana Clasing). Doch als Richard seine Augen öffnet und Simone sieht, macht er ihr deutlich, dass sie sein Zimmer sofort verlassen soll. Geschockt lässt sie ihren Mann allein. Doch es soll noch schlimmer kommen…

Alles was zählt: Richard kann Simone nicht verzeihen

Achtung, der Artikel enthält Spoiler zur Folge 4661 vom 21. März

Richard will mit seiner Tochter Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen) allein sprechen. Er möchte von ihr genau wissen, was damals passiert ist: Warum und wie hat sie die Eishalle in Brand gesetzt? Jenny erzählt Richard die ganze Geschichte. Sie ist für Justus‘ Tod verantwortlich. Doch damit nicht genug: Simone habe die ganze Zeit gewusst, dass Justus Jenny fremdging. Ihrer Tochter hat sie von dem Betrug aber nichts erzählt. Simone hatte Justus nämlich erpresst – zum Wohle der Firma. "Ich hatte gehofft, ich hätte das alles nur geträum", gibt Richard geschockt zu. "Das kann ich ihr nicht verzeihen. Niemals."

Simone will Richard etwas beweisen

Simone hat schwer daran zu knabbern, dass Richard sie nicht sehen will. Als sie dann auch noch mitbekommt, dass Ben seinen Vater ein Dokument unterschreiben lassen will, dass ihn zum Geschäftsführer macht, fällt sie aus allen Wolken. Ben gibt ihr zu verstehen, dass es Richards Wunsch und es endgültig vorbei sei.

Die Unternehmerin wird zum Denken angeregt und muss sich eingestehen, dass sie Wiedergutmachung leisten muss. "Ich habe viele Fehler gemacht, die ich nicht wiedergutmachen kann. Aber ich kann ihm beweisen, dass ich dazu gelernt habe", erklärt sie Ben. "Und wenn er möchte, dass du die Geschäfte übernimmst, dann akzeptiere ich das. Ich ziehe mich aus der Geschäftsführung komplett zurück. Ab sofort bist du der Chef von Steinkamp Sport und Wellness."

TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann läuft Alles was zählt

Von Montag bis Freitag läuft Alles was zählt täglich um 19:05 Uhr bei RTL. Die jeweilige Folge kann auf RTL+ bereits eine Woche im Voraus auf RTL+ gestreamt werden.