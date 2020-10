Spider-Man 3 und ein fast zerstörtes iPad: Tom Holland feiert Drehstart des Marvel-Films

Nach Uncharted dreht Tom Holland Spider-Man 3 und der Darsteller des Peter Parker ist schon ganz heiß auf die Marvel-Rückkehr, wie zwei Videos beweisen.

Der Dreh von Spider-Man 3 steht an und niemand mehr darauf als Tom Holland. in zwei Instagram-Storys teilte der Darsteller des Peter Parker jüngst seine Begeisterung über die Rückkehr an ein Marvel-Set.

Zwar verriet Holland diesmal ausnahmsweise keine Spoiler - ein iPad inklusive Drehbuch ging dank seines unbändigen Enthusiasmus trotzdem beinahe zu Bruch. (Die MCU-Filme könnt ihr komplett bei Disney+ streamen *)

Nach Uncharted geht's für Tom Holland an das Spider-Man 3-Set

Erst vor wenigen Tagen konnten wir Tom Holland zum ersten Mal als Nathan Drake in Uncharted sehen. Nun geht es gleich weiter an das nächste Set. Nach der Videospielverfilmung streift sich Holland einmal mehr das Kostüm von Spider-Man über. Dafür reiste er kürzlich zu den Dreharbeiten in Atlanta, Georgia und hielt seine Fans gewohnt enthusiastisch auf dem Laufenden.

Tom Holland landet für Spider-Man 3 in Atlanta: Let's Go!!!

Von seinem neuen Film-Mentor Benedict Cumberbatch a.k.a. Doctor Strange wurde Holland leider nicht begleitet und auch von Jamie Foxx' Electro war weit und breit nichts zu sehen. Beide werden im dritten Spider-Man-Film aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) an der Seite von Tom Holland auftreten.

Dafür gab Holland in einer weiteren Story Einblick in seinen methodisch ausgeklügelten und intensiven Vorbereitungsprozess. Auf Grund der Marvel-Geheimhaltung erhielt er ein iPad mit dem Drehbuch, das sich (vermutlich) nach dem Lesen selbst zerstört. Was wohl gar nicht nötig ist, wenn wir uns Holland schusselige Handhabung des Geräts anschauen.

Tom Holland zerstört beinahe sein Marvel-Drehbuch:

Immerhin vermeidet es Holland diesmal, Spoiler für den Marvel-Blockbuster zu verraten. Jeder noch so kleine Fortschritt zählt.

Wann kommt Spider-Man 3 ins Kino?

Der Nachfolger von Spider-Man: Far From Home startet am 16.12.2021. Regie führt zum dritten Mal Jon Watts. Neben Holland kehren auch Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori und Marisa Tomei zurück.

Gerüchte über eine Rückkehr der früheren Spider-Man-DarstellerTobey Maguire und Andrew Garfield wurden bisher noch nicht bestätigt.

