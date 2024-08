"Alptraum": Das berühmte Friends-Intro war für die Clique eine Tortur – und Matthew Perry rettete es

Lisa Kudrow wurde als Phoebe in Friends weltberühmt. Der Dreh einer Szene, die wohl wirklich alle kennen, war leider alles andere als spaßig.

Friends gehört zu den erfolgreichsten und beliebtesten Sitcoms aller Zeiten. In der zehnjährigen Laufzeit bescherte sie uns grandiose Momente, aber auch Gags, die wirklich schlecht gealtert sind. Was uns von Anfang bis Ende begleitet hat, war jedoch das Intro der Serie, das wirklich alle Leute kennen dürften, die jemals einen Fernseher angeschaltet haben.

Während I’ll be there for you von The Rembrandts aus den Boxen schmetterte, sehen wir der sechsköpfigen Gang beim Plantschen und Blödsinn in einem Springbrunnen zu. Der Dreh war aber alles andere als witzig.

Lisa Kudrow erzählt, warum der Intro-Dreh von Friends so schrecklich war

Lisa Kudrow, die in der Serie Phoebe verkörperte, war zu Gast in Conan O’Briens Podcast. Darin erzählt sie von der Szene im Brunnen, wie Cinema Blend berichtet . Diese Aufnahmen waren offenbar eine Tortur für die ganze Clique.

Diese Titelbilder im Brunnen zu drehen, war ein Alptraum. [...] Und der Springbrunnen war kalt. Und es war sehr spät in der Nacht. Wir hatten, glaube ich, 500 Takes getanzt. Unmotiviertes Tanzen ist auch schwer, nicht wahr? Das ist einfach nur hart. Es war so kalt, und wir mussten weitertanzen.

Lisa Kudrow steht mit ihrer Meinung nicht alleine da. Auch Jennifer Aniston hat bereits vor einigen Jahren darüber berichtet, dass es sich seltsam anfühlte, in dem Brunnen zu tanzen.

Hier könnt ihr euch die Brunnen-Action im berühmten Intro ansehen:

Matthew Perry rettete die Stimmung am Set

Gerettet wurde die Situation für den Cast von niemand anderem als Matthew Perry. Der kürzlich verstorbene Chandler-Darsteller hat Kudrow zufolge mit seinen typischen Reaktionen die Laune der Kolleg:innen hochgehalten. Als die Regie sagte, sie würden noch einen weiteren Take brauchen, entgegnete er:

Noch eine? Ja, gerne. Ich kann mich an keine Zeit erinnern, in der ich nicht in einem Springbrunnen war. Ernsthaft, kannst du das? Ich kann mich nicht erinnern, jemals nicht nass gewesen zu sein. Was, sind wir nass? Was, sind wir nass in einem Springbrunnen? Was, tanzen wir in einem Springbrunnen?

Der Schauspieler bewies damit sehr früh in der Produktion, dass es richtig war, ihn für die liebevoll ironische Rolle zu casten. Immerhin hätte er Matthew Perry die Rolle beinahe nicht bekommen. Mit seiner Art erleichterte er allen am Set die Arbeit.

Lisa Kudrow erinnerte sich im Interview daran, dass sie über seine Witze am Set lachten und diese Momente gefilmt wurden. Das Lachen im Intro ist trotz also doch echt.