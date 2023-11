Wegen dieser schlechten Sci-Fi-Serie hätte Matthew Perry fast seine Friends-Rolle nicht bekommen

Friends ohne Matthew Perry ist einfach unvorstellbar. Der kürzlich verstorbene Schauspieler musste allerdings eine "furchtbare" Sci-Fi-Serie loswerden, bevor er für die Erfolgs-Sitcom besetzt werden konnte.

Vor drei Wochen ist der Schauspieler Matthew Perry im Alter von 54 Jahren verstorben. Perry war vor allem bekannt für seine Rolle als Chandler Bing in der Sitcom Friends. Die Serie lief in den 90ern und 2000ern und entwickelte sich zu einem Zeitgeist-Phänomen, das noch heute ein Publikumsmagnet bei Streaming-Diensten ist.

Entsprechend große Trauer rief der Tod von Matthew Perry in der Welt hervor. Fans erinnerten sich an die besten Momente von Chandler Bing, einem der beliebtesten Serien-Charaktere überhaupt.

Aber wenn das Schicksal nur eine leichte Kursänderung vorgenommen hätte, hätte Matthew Perry die Serienrolle seines Lebens wohl nie gespielt.

Statt Friends: Matthew Perry hatte schon eine Rolle in L.A.X. 2194 sicher

In seinen Memoiren Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing * beschreibt Matthew Perry die Monate, die seinen Lebensweg prägen sollten: Jene Zeit, in der er als Jungschauspieler für Friends vorsprach – und für einige andere Rollen.

So ergatterte er Slash Film zufolge eine Rolle im Piloten für die Sci-Fi-Sitcom L.A.X. 2194. Die Serie spielt auf dem Flughafen Los Angeles, aber im Jahr 2194, also 200 Jahre in der Zukunft. Die Story sollte sich um die Angestellten des Flughafens drehen, die sich unter anderem mit dem Gepäck von Aliens herumschlagen müssen. Einer der Angestellten: Matthew Perry.

Die Serie kam aus gutem Grund nie über den Piloten-Status hinaus. Dennoch hätte sie Perrys Casting in Friends fast verhindert.

Warum das Friends-Casting fast schiefgelaufen wäre

Der damals 25-jährige Darsteller war fest gebucht für L.A.X. 2194. Die futuristischen Kostüme waren bereits auf ihn abgestimmt, und deshalb durfte er keine anderen Parts annehmen. Da flatterte plötzlich das Skript für Friends rein und damit eine Rolle, die wie geschaffen war für Perry: Chandler Bing. "Es war nicht so, dass ich dachte, ich könnte 'Chandler' spielen, ich war Chandler", schreibt er in seinem Buch.

Allerdings erhielt zunächst Craig Bierko die Rolle, ein Freund von Perry. Bierko lehnte den Part ab, zu Perrys Überraschung und großer Freude.

NBC

Es verging ein wenig Zeit und die Tür zu Friends öffnete sich wieder. Perry durfte doch vorsprechen. Denn: L.A.X. 2194 fand einfach keinen Abnehmer. Das verheerende Urteil des damaligen Fox-Produzenten Dan McDermott lautete: "Sie ist furchtbar." L.A.X. 2194 war Geschichte und Matthew Perry frei. Frei, um nun doch für Chandler Bing vorzusprechen.

Perry hatte sich in der Zwischenzeit so sehr in den Part vernarrt, dass er die Zeilen auswendig sprechen konnte, schreibt er in seinen Memoiren: "Natürlich, ich habe es geschafft." So fügte sich das Schicksal trotz einiger Widerstände: Die wahren Friends fanden zueinander und schrieben TV-Geschichte.

