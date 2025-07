Als Kind rührte er Millionen zu Tränen: Das ist aus Kultstar Heintje geworden

Heintje wurde in den 60er Jahren durch seinen Hit "Mama" schlagartig zum Kinderstar. Doch mit dem Stimmbruch geriet seine Karriere ins Stocken. Das macht er heute.

Wenn er zu singen begann, blieb in den Wohnzimmern der 60er Jahre kein Auge trocken: Heintje Simons begeisterte im Kindesalter mit seiner zarten, gefühlvollen Stimme. Eine erfolgreiche Karriere als Sänger, TV-Persönlichkeit und Schauspieler folgte. Dann wurde es plötzlich still um das Ausnahmetalent. Wir verraten euch, was aus ihm wurde.

Heintje ist einer der erfolgreichsten Kinderstars aller Zeiten

Als der niederländische Schüler Hendrik Nikolaas Theodoor Simons 1967 mit nur 11 Jahren bei einem Talentwettbewerb auftrat, konnte er nicht ahnen, dass er wenig später zu einem der erfolgreichsten Kinderstars aller Zeiten werden würde: Schlager-Bubi Heintje.

Heintje überzeugte bei dem Wettbewerb mit seiner glockenklaren Stimme und konnte sich überraschend die Aufmerksamkeit des Musikmanagers Addy Kleijngeld sichern. Dieser war so begeistert von dem Jungen, dass er ihn direkt unter Vertrag nahm und nur wenige Monate später eine erste niederländische Platte herausbrachte. Als Heintje dann im deutschen TV seinen Song "Mama" auf deutscher Sprache vortrug, war es auch um die Herzen der deutschen Schlagerfans geschehen: Der Song schlug ein wie eine Bombe und wurde zur meistverkauften Single des Jahres 1968.

Mit diesem Hit war der perfekte Startschuss für eine der erfolgreichsten Kinderstar-Karrieren aller Zeiten gesetzt. Heintje verkaufte in seiner Jugend mehr als 40 Millionen Tonträger, spielte die Hauptrolle in zahlreichen Kinofilmen und war dutzende Male im Fernsehen zu Gast. Als Heintje mit 16 Jahren in den Stimmbruch kam, geriet seine Karriere jedoch plötzlich ins Wanken. Das Image des glatt geleckten Bubis wirkte immer aufgesetzter, und das Publikum wandte sich allmählich neuen Stars zu.

58 Jahre nach dem Durchbruch: Das macht Heintje heute

Heintje legte daraufhin das Kinder-Image ab und verpasste sich unter seinem bürgerlichen Namen Hein Simons einen neuen Anstrich als ernstzunehmender Schlagersänger. Leider konnte er als Erwachsener nicht mehr an seine früheren Erfolge anknüpfen. Erst im letzten Jahrzehnt ging es wieder bergauf: Mit Alben wie "Heintje und Ich" (2017) und "Neue Lieder" (2022) konnte er sich wieder in den Charts platzieren. Heintje gibt mit 69 Jahren immer noch Konzerte und ist regelmäßig in TV-Shows zu Gast. So sieht er heute aus:

In seiner Freizeit betreibt der ehemalige Kinderstar einen Reiterhof in den Niederlanden. Zuletzt wurde bekannt, dass Heintje mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat: In einem Interview mit InTouch gestand er, dass er unter Hörverlust leide und deshalb Angst um seine Zukunft auf der Bühne habe. "War das mein letztes Konzert?", sei eine Frage, die ihn deshalb ständig begleite.