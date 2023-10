Als Special Edition fürs Heimkino: Skandal-Film über Minderjährige schockierte die Welt, nach dem Dreh gingen die Tragödien weiter

Gewaltausbrüche, Drogenexzesse, Vergewaltigungen - das ist kein Film über Schwerverbrecher, sondern über ganz normale Kids. Die skandalöse Handlung von Kids hat auch nach 30 Jahren nichts von ihrer verstörenden Kraft verloren.

Regisseur Larry Clark führte 1995 sein Regiedebüt mit Kids und löste einen Skandal aus. Das Filmmaterial war verstörend, hart und unangenehm realistisch. Die Scheiß-Egal-Einstellung der Teenager lässt die harte Wirklichkeit förmlich an ihnen abprallen und das, obwohl sie umgeben sind von Drogen, Sex und Missbrauch.

Kids in der Uncut-Fassung gibt es in der Special Edition im Mediabook auf DVD und Blu-ray. Als Bonusmaterial enthält sie den US-Trailer und die TV-Spots: Houston Street und Girls Talk.

Darum löste Kids einen Skandal aus

Auch nach fast 30 Jahren ist Kids ein Film, der noch immer verstört und aufwühlt. Gerade die dokumentarisch anmutende Kameraführung, gepaart mit den Laiendarsteller:innen lässt die Zuschauer:innen unangenehm nah am Geschehen teilhaben - gerade in den intimen Momenten. Denn neben Hip-Hop, Skaten, Alkohol und Marihuana interessiert die Kids vor allem Sex.

Da gibt es kein schüchternes sich Näherkommen, die Teenager wirken absolut abgebrüht, egal ob beim einvernehmlichen Sex oder bei einer Vergewaltigung. Dass minderjährige Figuren so drastisch und mit nackter Haut dargestellt werden, sorgte für einen Skandal. Obwohl die meisten Darsteller:innen beim Dreh über 18 waren, besitzen sie noch die kindlich-runden Gesichtszüge, die die Illusion des Films komplett machen.

Amazon Schonungslos und authentisch zeigt Kids den Alltag einer Gruppe New Yorker Teenager.

Weitere Heimkino-Editionen von Kids im Überblick

Alternativ könnt ihr den Film bei Amazon Prime kaufen oder leihen *.

Bilderbuchkarrieren und Tragödien - das wurde aus den Darsteller:innen

Für einige der Laiendarsteller:innen war Kids der Einstieg ins Filmbusiness, der zu einer steilen Hollywoodkarriere führte. So wie für Jon Abrahams (Couchgeflüster, House of Wax) oder Hauptdarstellerin Chloë Sevigny, die später unteranderem in American Psycho, Boys don't cry und The Dead Don't Die brillierte. Auch Rosario Dawson kann auf zahlreiche Filme und Serien zurückblicken, unter anderem ist sie Hauptdarstellerin der erfolgreichen Serie Star Wars: Ahsoka.

Das Leben anderer Schauspieler:innen schien auch nach den Dreharbeiten auf tragische Weise eng mit der Handlung des Films verwoben zu sein. 1999, vier Jahre nach Erscheinen des Films, starb Paul-Darsteller Sajan Bhagat an einer Überdosis Rauschgift. Ein Jahr darauf verstarb Justin Pierce (Casper) durch Suizid. Und 2006 verstarb der erfolgreiche Skater Harold Hunter (Harold) ebenfalls an einer Überdosis.

Darum geht es in Kids

Kids folgt dem Alltag einer Gruppe von New Yorker Teenagern und rückt dabei zwei Figuren in den Fokus. Zum einen ist da Telly (Leo Fitzpatrick), der es sich zum Hobby gemacht hat, Mädchen zu entjungfern. Zum anderen wird die Geschichte von Jenny (Chloë Sevigny) erzählt, die zu Beginn des Films erfährt, dass sie an AIDS erkrankt ist. Sie sucht Telly, der sie angesteckt hat, um ihn zu warnen, dass er nicht weiter ungeschützten Geschlechtsverkehr hat, doch der ist schon wieder auf der Jagd nach dem nächsten Mädchen.

Roger Ebert von The Chicago Sun Times fasste in einer Kritik passend zusammen:

Was du realisierst, wenn du über Telly nachdenkst, ist, dass das Leben ihm nichts gegeben hat, was ihn interessiert, außer Sex, Drogen und Skateboards. Sein Leben ist wie eine Hölle, nur kurz unterbrochen durch Orgasmen.

Die Jugendlichen leben in einer harten Realität und die Kamera hält schonungslos drauf, oft möchte man am liebsten wegsehen. Larry Clark schafft es, die schwierigen Themen in einer authentischen Trostlosigkeit darzustellen, die einen auch nach dem Abspann noch gefangen hält.

