Am Wochenende läuft ein 8 Stunden Abenteuer-Marathon im TV: Bessere Unterhaltung geht einfach nicht

Dieses Wochenende steht im TV alles auf Abenteuer. Am Samstag und Sonntag läuft eine der erfolgreichsten Film-Reihen im Fernsehen und es gibt sie schon seit 43 Jahren.

Was kommt dabei heraus, wenn man einen abenteuerlustigen Archäologen mit Schlangenphobie auf Schatzsuche rund um den Globus schickt? Richtig, Indiana Jones! Den kultigen Helden gibt es an diesem Wochenende in gleich vier Filmen zusehen, die alle von Steven Spielberg inszeniert und von George Lucas produziert wurden.



Kult-Reihe im TV: Heute Abend laufen vier Teile von Indiana Jones

In Jäger des verlorenen Schatzes soll Indiana Jones für die amerikanische Regierung die sagenhafte Bundeslade finden, der man nachsagt, sie würde Armeen unbesiegbar machen. Für Indy (Harrison Ford) rennt die Zeit davon, denn auch die Nazis sind dem Schatz auf der Spur.

Im zweiten Teil Indiana Jones und der Tempel des Todes geht es für den Archäologen und seine Freunde (u.a. Kate Capshaw) in den indischen Urwald. In einem entlegenen Dorf treffen sie auf verzweifelte Bewohner:innen, denn dort verschwinden die Kinder spurlos. Indy macht sich sofort auf die Suche und entdeckt einen wiederauferstandenen Todeskult.

Paramount Indiana Jones und der letzte Kreuzzug

Persönlicher wird es in Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, wo sich Indy zusammen mit seinem kauzigen Vater (Sean Connery) auf die Suche nach dem Heiligen Gral begibt. Die komplizierte Vater-Sohn-Dynamik sorgt für Lacher und Emotionen, aber natürlich gibt es auch wieder spannende Verfolgungsjagden mit den Nazis, die ebenfalls nach dem Relikt suchen.

Um eine Vater-Sohn-Beziehung geht es auch in Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels, doch diesmal ist Indy der Elternteil. Im Jahre 1957 trifft Indy auf seinen rebellischen Sohn Mutt (Shia LaBeouf), der ein ähnliches Ziel verfolgt. Alles hängt mit einem mystischen Kristallschädel zusammen, der auf keinen Fall in falsche Hände geraten darf. Im Wettlauf gegen Cate Blanchetts sowjetische Schurkin macht sich Familie Jones auf die Suche.

Die ersten drei Indiana Jones-Teile gelten mit ihren originellen Action-Einlagen, ihrem Humor und dem Charme der Besetzung fast schon als ideale Blockbuster-Reihe. Die späten Fortsetzungen sind umstrittener, aber taugen allemal als kurzweilige Abendunterhaltung.

Was James Bond und Star Wars mit Indiana Jones zu tun haben

Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet der britische Geheimagent im Smoking eine Rolle im Entstehungsprozess von Indiana Jones spielte? Denn nachdem Lucas vor der Premierenfeier seines ersten Star Wars-Films zu seinem Freund Steven Spielberg nach Hawaii geflüchtet war, sagte dieser, sein nächstes Projekt solle etwas Leichtes und Lustiges wie James Bond werden. (via Entertainment Weekly )

Woraufhin Lucas sagte, er habe etwas noch besseres und seinem Kollegen die Idee von einem Film im Stil der Matinée-Serien pitchte, die die beiden als Kinder so sehr geliebt hatten. Es bräuchte natürlich Romantik, Action und Nazis. Nur vier Jahre später erschien Indiana Jones 1981 in den Kinos.

Dass die James Bond-Reihe eine Inspirationsquelle war, wird im dritten Teil mit der Besetzung von 007-Legende Sean Connery noch einmal aufgegriffen. Dort wird auch erklärt, warum Henry Jones Jr. sich selbst Indiana nennt, als sein Vater ausruft: "wir nannten den Hund Indiana". Tatsächlich benannte Lucas die Figur nach seinem eigenen Hund, einem Alaska-Malamute, der auch die Inspiration zur Star-Wars-Figur Chewbacca war. Und wer spielt Han Solo in dem Weltraum-Franchise? Richtig, Harrison Ford.

Der schlüpfte letztes Jahr nach 42 Jahren zum letzten Mal in seine ikonische Rolle und verabschiedete sich mit Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Der fünfte Teil gab der 2,3 Milliarden schweren Abenteuer-Reihe ein würdiges Ende.

Wann läuft die Abenteuer-Reihe Indiana Jones 1 - 4 im TV?

Sat1 zeigt alle vier Filme an diesem Wochenende. Die ersten beiden Teile laufen am Samstag, dem 27. Juli, die anderen am Sonntag, dem 28. Juli. Die Wiederholungstermine stehen in Klammern.

27. Juli, 20:15 Uhr: Jäger des verlorenen Schatzes (28. Juli, 14:25 Uhr)



Jäger des verlorenen Schatzes (28. Juli, 14:25 Uhr) 27. Juli, 22:40 Uhr: Indiana Jones und der Tempel des Todes (28. Juli, 16:50 Uhr)



Indiana Jones und der Tempel des Todes (28. Juli, 16:50 Uhr) 28. Juli, 20:15 Uhr: Indiana Jones und der letzte Kreuzzug (03. August, 22:45 Uhr)



Indiana Jones und der letzte Kreuzzug (03. August, 22:45 Uhr) 28. Juli, 22:55 Uhr: Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels (4. August, 01:20 Uhr )

Unabhängig vom TV-Programm könnt ihr alle Indiana Jones-Filme, inklusive des fünften Teils auf Disney+ im Abo streamen.

