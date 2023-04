Amazon bestätigt LOL Staffel 5 – nach Mega-Rekord

Gute Nachrichten für alle LOL-Fans: Der deutsche Amazon-Hit geht offiziell in Staffel 5. Die neuen Folgen der Comedy-Serie sollen 2024 bei dem Streaming-Dienst veröffentlicht werden.

Für Michael Herbig und sein LOL: Last One Laughing-Team gibt es einen Grund zum Feiern: Die Comedy-Serie ist ab sofort das meist-gesehene deutsche Original bei Amazon Prime Video in Deutschland und Österreich. Damit ist die Fortsetzung gesetzt: Der Streaming-Dienst hat LOL Staffel 5 offiziell in Auftrag gegeben.

Der gefeierte Publikumsliebling LOL: Last One Laughing gehört seit 2021 zum Streaming-Angebot von Amazon Prime Video. Nun erwarten uns sechs weitere Folgen, in der 10 Comedians gegeneinander antreten und versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Wer sich nicht zusammenreißen kann, fliegt raus.

Wann startet LOL Staffel 5 bei Amazon Prime Video?

Ein grober Startzeitraum für die neuen LOL-Folgen steht bereits fest. Die 5. Staffel erscheint an Ostern 2024. Auf ein exaktes Datum müssen wir uns allerdings noch gedulden. Die wichtigste Nachricht ist aber, dass LOL: Last One Laughing weitergeht. Jetzt sind wir gespannt, wie die Besetzung der kommenden Runde aussieht.

Amazon umschreibt das Konzept der Serie wie folgt:

Die sechsteilige Show LOL: Last One Laughing begleitet zehn der beliebtesten Comedy-, Stand-Up-, und Schauspiel-Profis Deutschlands bei ihrer gemeinsamen Mission: nicht zu lachen. Denn wer zuletzt lacht …gewinnt! Die ungewohnte Aufgabe: Sie sollen zwar ihre Kolleg:innen zum Lachen bringen, dürfen dabei aber selbst keine Miene verziehen. Nicht nur Stand-Up, Charakterkomik oder Improvisation, auch voller Körpereinsatz ist gefragt.

In der Vergangenheit begeisterten Comedians wie Anke Engelke, Bastian Pastewka und Kurt Krömer mit ihren Gag-Einlagen. Der Sketch Shu Shu Shu mit Engelke und Pastewka als Schlagerduo Jenny & Mel avancierte sogar zur viralen Sensation. Laut Pressemitteilung wurde er über 14 Millionen Mal auf Amazons Social-Media-Kanälen angeschaut.

