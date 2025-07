Amazon entfesselt Prequel zu Thriller-Hit The Terminal List: Erster Trailer zu Dark Wolf bringt Chris Pratt zurück und enthüllt Starttermin

The Terminal List mit Chris Pratt entwickelte sich vor 3 Jahren zum Thriller-Hit auf Amazon. Jetzt gibt es den ersten Teaser und einen Starttermin zum Prequel Dark Wolf.

Rache ist extrem unterhaltsam. Das gilt zumindest für Amazons Thriller-Serie The Terminal List - Die Abschussliste, die sich mit Chris Pratt als Ex-Soldaten zum Streaming-Hit entwickelte. Zum Prequel The Terminal List: Dark Wolf gibt es jetzt einen ersten Teaser, der den Starttermin des Ablegers enthüllt.

Schaut euch hier den ersten Teaser zu The Terminal List: Dark Wolf an:

The Terminal List Dark Wolf - Teaser (English) HD

Amazons Thriller-Prequel Dark Wolf zeigt die Vorgeschichte eines Fan-Lieblings

Anders als die Hauptserie dreht sich Dark Wolf nicht um Pratts Figur James Reece, sondern um dessen Kampfgefährten und Navy Seal Ben Edwards (Taylor Kitsch), der sich schon 2022 zum Fan-Favoriten entwickelte.

Wie der Teaser zeigt, enthüllt Dark Wolf das Ende von Edwards' Karriere als Elite-Soldat: Nach dem blutigen Ende eines Einsatzes wird er von seinen Vorgesetzten verstoßen. Kurz darauf klopft allerdings die CIA in Gestalt von Jed Haverford (Robert Wisdom) an seine Tür und bietet ihm einen neuen Auftrag an.

Wann kommt The Terminal List: Dark Wolf mit Chris Pratt zu Amazon Prime Video?

The Terminal List: Dark Wolf wird am 27. August 2025 mit den ersten drei Folgen auf Amazon Prime Video starten. Die restlichen vier Episoden erscheinen jeweils mittwochs. Die 2. Staffel der Hauptserie ist seit längerer Zeit bestätigt.

Für das Prequel kehren Autor Jack Carr und Showrunner David DiGilio zurück. Neben Pratt und Kitsch ist unter anderem Luke Hemsworth (Westworld) vor der Kamera zu sehen.

