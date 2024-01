Amazon enthüllt die Story von Reacher Staffel 3: Jetzt wird es richtig schmerzhaft für Alan Ritchsons Helden

Amazon hat enthüllt, welche Buchvorlage für Reacher Staffel 3 adaptiert wird. Es handelt sich um eine beinharte, persönliche Story, die den größten Staffel 2-Kritikpunkt adressieren soll.

Reachers Solo-Mission in Staffel 3 soll den Frust der Fans lindern

Reacher ist mit nur zwei Staffeln auf Amazon Prime Video zum Mega-Hit geworden. Da wundert es vielleicht nicht, dass der Streamingdienst schon jetzt Details zur Story von Staffel 3 verrät. In den nächsten Folgen

Wie Variety berichtet, wird Amazon in Staffel 3 das siebte Buch aus Lee Childs Reihe an Romanvorlagen adaptieren. Es trägt im Original den Titel Persuader und heißt auf Deutsch Der Janusmann. Aber worum geht es?

In Der Janusmann begibt sich Reacher für die US-amerikanische Drogenvollzugsbehörde DEA auf eine Undercover-Mission gegen einen vermeintlichen Rauschgiftschmuggler. Doch dann stellt er fest, dass sein Ziel nur der Untergebene eines alten Feindes ist: Ex-Militär Francis Xavier Quinn war einst für den bestialischen Tod einer Mitarbeiterin Reachers verantwortlich.

Schon zuvor versprach Reacher-Autor Child, dass der größte Kritikpunkt der Reacher-Fans in Staffel 3 der Amazon-Serie behoben werden solle: Viele Fans frustrierte die Gruppendynamik in Staffel 2, die für einige die Stärken der Hauptfigur unterminierte. Sie wünschten sich den grobschlächtigen Reacher auf Solo-Mission. Die Persuader-Story hat in jedem Fall das Potenzial, Alan Ritchsons Helden zu einem hitzköpfigen Rächer zu machen.

Wann kommt Reacher Staffel 3 zu Amazon Prime Video?

Einen offiziellen Starttermin für Reacher Staffel 3 gibt es noch nicht. Basierend auf den vorherigen Staffeln gehen wir nicht vor Anfang 2025 von einer Veröffentlichung auf Amazon Prime Video aus.

