Amazon lässt's krachen: Großer 4K-Blu-ray-Sale mit legendären Sci-Fi-Meisterwerken, die in jede Sammlung gehören

Reduzierte Filme zu Spitzenqualität gibt es jetzt bei Amazon. Je nachdem welche Heimkino-Highlights ihr auswählt, könnt ihr gutes Geld sparen und die Auswahl hat einiges an Sci-Fi- und Action-Krachern zu bieten.

Auf Amazon gibt es zurzeit eine Aktion, die sich für Heimkino-Fans lohnt. Ihr könnt euch drei 4K-Blu-rays für 50 Euro sichern, das bedeutet ihr bekommt einen Titel für knapp unter 17 Euro. Bei dem Angebot sind zwar nicht die neusten Filme vertreten, aber dafür viele richtige Meisterwerke, die in keiner Sammlung fehlen sollten. Die Aktion gibt es vom 19. Februar bis zum 03. März.

3 x 4K-Blu-ray-Titel für 50 Euro Deal Zu Amazon

Die besten Filme aller Zeiten bei Amazon

Auf verschiedenen Filmportalen finden sich Listen der besten Filme aller Zeiten. Trotz einiger Unterschiede, gibt es Werke, bei denen sich fast alle einig sind. Einer davon ist Quentin Tarantinos Pulp Fiction *, der bei unserem Community-Ranking sogar auf Platz 1 landet. Die IMDB Top 250 Liste führt seit 2008 ununterbrochen Stephen Kings Roman-Adaption Die Verurteilten * an. Das Gefängnisdrama landet bei uns auf dem vierten Rang.

Das sind die großen Sci-Fi-Meisterwerke

Weitere Filmklassiker, die in den meisten Fällen unter die Top 50 fallen, finden sich ebenfalls bei der Amazon-Aktion wieder. Wie Ridley Scotts Sci-Fi-Meisterwerk Blade Runner * mit Harrison Ford. Ein brutaler und intensiver Klassiker ist die Adaption des Zukunftsromans Clockwork Orange * aus dem Jahre 1971 von Kult-Regisseur Stanley Kubrick. Den es vier Jahre zuvor mit 2001: Odyssee im Weltraum * auch ins Weltall verschlagen hat.

Amazon Große Auswahl an 4K-Filmen auf Amazon

Auf entfernte Planeten geht es mit Dune * der mit einer IMDB-Bewertung von 8 das Zeug zum Sci-Fi-Klassiker hat. Während nächste Woche die langersehnte Fortsetzung im Kino startet, könnt ihr euch jetzt bei Amazon Teil eins fürs Heimkino zum Sonderpreis sichern.

Meisterregisseur Christopher Nolan



Autorenfilmer Christopher Nolan ist in der Regel mit mehr als nur einem Werk in den meisten Top 100 Listen anzutreffen. Ganze achtmal wurde er schon für den Oscar nominiert in den Kategorien bester Film, beste Regie, bestes Original- und adaptiertes Drehbuch. Sein letztes Werk Oppenheimer ist in diesem Jahr in insgesamt 13 Kategorien nominiert worden. Bei der Amazon-Aktion finden sich acht seiner insgesamt zwölf Filme wieder, die in keiner Sammlung fehlen sollten.

Superhelden-Filme und Action-Kracher auf Amazon

Wer Superhelden-Filme liebt, kann sich unter anderem über Batman * mit Robert Pattinson und die beliebte Wonder Woman *-Verfilmung freuen. Actionreich und spannend wird es mit den Urzeit-Monstern aus Jurassic Park * und Meg *. In der Auswahl gehört zu den aktuelleren Filmen der 2022 erschienen Top Gun Maverick * mit Tom Cruise.

Wer die drei Filme aus der Aktion lieber direkt in eine zusammenhängende Reihe investieren möchte, hat unter anderem die Auswahl aus sechs Mission Impossible * Teilen. Vier Filme gibt es jeweils von Jason Bourne * und Matrix * in der Aktion. Und Harry Potter Fans können sich über drei Filme der Fantastische Tierwesen *-Reihe freuen, wobei sich darunter auch ein limitiertes Steelbook befindet.

Grundsätzlich lohnt es sich immer die Preise zu vergleichen, ob es einzelne Filme noch günstiger zu haben gibt. Doch bei der großen Auswahl an Filmklassikern und Blockbuster-Highlights werdet ihr bei Amazon sicherlich drei Filme finden, die sich lohnen und in eurer Sammlung noch gefehlt haben.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.