Amazon Prime Day 2024: Preisgekrönte Brettspiele und Spiele zu Harry Potter, Herr der Ringe und Co. bis zu 40 Prozent reduziert

Der zweite Prime Day 2024 steht vor der Tür. Schon jetzt erwarten euch neue, preisgekrönte Brettspiele und Spiele zu Harry Potter und Herr der Ringe im günstigen Angebot bei Amazon.

Am Prime Day purzeln auch in der Kategorie Brettspiele die Preise. Wir werfen einen Blick auf die Spiele, die am 08. und 09. Oktober womöglich reduziert sein werden. Spiele-Junkies und Filmfans werden auch Adaptionen aus den beliebten Fantasy-Franchise Harry Potter, Der Herr der Ringe und The Witcher finden, die schon jetzt im Angebot sind.

27 Prozent sparen: Harry Potter - Kampf um Hogwarts Deal Zu Amazon

Harry Potter, Herr der Ringe und Witcher - Mögliche Fantasy-Spiele am Prime Day

Vom Muggel zum Magier werdet ihr mit Harry Potter - Kampf um Hogwarts *. Spielt als Team in 7 Etappen die Geschichte der erfolgreichen Filme nach und erlebt ein zauberhaftes Abenteuer für die ganze Familie. Wer lieber gegeneinander antritt, findet zurzeit auch Harry Potter - Wettstreit um den Hauspokal * im günstigen Angebot. Führt eines der vier Häuser mit eurem Wissen in Zauberkunst und Verteidigung gegen die Dunklen Künste zum Sieg und sichert euch den beliebten Hauspokal.

Über 10 Euro spar ihr aktuell auf Der Herr der Ringe - Gemeinsam zum Schicksalsberg *, bei dem 1-4 Spieler:innen gemeinsam auf eine Abenteuerreise durch Mittelerde geschickt werden. Das leicht zugängliche Spiel ist für die ganze Familie geeignet.

Aktuell nicht im Angebot, aber womöglich am Prime Day ist The Witcher: Die alte Welt *. Steigt in diesem düsteren und komplexen Brettspiel zum berühmtesten Hexer der Welt auf. Dabei müsst ihr euch duellieren, gegen Monster antreten und knifflige Quests lösen. Beim ersten Prime Day 2024 war das Spiel schon für 56 Euro erhältlich, die Chancen stehen also gut, dass es auch dieses mal im Angebot sein wird.

Spiel des Jahres 2024: Preisgekrönte Hits schon vor dem Prime Day im Angebot

Ende Juli wurde der wichtigste Spiele-Award Spiel des Jahres 2024 vergeben und alle drei ausgezeichneten Brettspiele befinden sich schon vor dem Prime Day im Angebot. Sky Team - Bereit zur Landung? * ist ein kooperatives Spiel für zwei Personen, bei dem ihr einen Jumbo-Jet sicher landen müsst. Sky Team bietet ein originelles Thema mit Nervenkitzelfaktor.

Kooperativ geht es auch beim Kennerspiel des Jahres zu. Bei e-Mission * müsst ihr gemeinsam die aktuellen Probleme des Weltgeschehens lösen und das ist alles andere als einfach. Der Wiederspielwert, der 120 Minuten langen Partien ist hoch, denn das belastende Thema von e-Mission wird hier nicht nur lehrreich, sondern äußerst spannend aufgebaut.

Die magischen Schlüssel * wurde zum Kinderspiel des Jahres 2024 gewählt und ist aktuell um 17 Prozent reduziert. Hier wartet ein risikoreicher Pfad darauf erklommen zu werden. Sammelt bei dem märchenhaften Würfelspiel so viele Schlüssel wie möglich ein, um am Ende die Schatztruhe öffnen zu können.

Dorfromantik zum Bestpreis bei Amazon sichern

Dauerbrenner unter den reduzierten Spielen ist das Spiel des Jahres 2023 Dorfromantik *, was schon jetzt mit einem satten Rabatt von 30 Prozent bei Amazon erhältlich ist und damit zum Bestpreis. Womöglich fällt dieser am Prime Day weiterhin. Beim ersten großen Shopping Event des Jahres wurde Dorfromantik um 41 Prozent heruntergesetzt.

Sehr beliebt ist momentan auch das Kennerspiel des Jahres 2022 Living Forest *, das momentan um starke 40 Prozent reduziert ist. Hier könnte es sich lohnen, schon vor dem Prime Day zuzuschlagen.

In dem wunderschön gestalteten Spiel taucht ihr in einen stimmungsvollen Wald ein, in dem magische Tiere leben und die ihr vor dem sich ausbreitenden Feuer retten müsst. Dabei gibt es drei unterschiedliche Wege, die euch zum Sieg führen können.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.