Amazon Prime führt in Deutschland schon bald Werbung ein – und wer das nicht will, muss mehr zahlen

Wenn ihr bei Amazon Prime eine Folge LOL schaut, müsst ihr bald mit Werbe-Unterbrechungen rechnen. Was ihr über die Änderung wissen müsst.

Erst Netflix, dann Disney+ – und jetzt Amazon Prime. Die großen Streaming-Dienste suchen nach weiteren Einnahmemöglichkeiten. Als dritter großer Flatrate-Service führt Amazon Prime Video deshalb ab 2024 Werbeunterbrechungen ein, berichtet das Branchen-Blatt Variety .

Gibt es dann noch eine Möglichkeit, die Werbe-Spots zu umgehen? Diese und weitere Fragen klären wir im Artikel.

Wann kommt Amazon Prime mit Werbung?

Dem Bericht von Variety zufolge ist Deutschland eins der ersten Länder, in denen Amazon Prime Werbung einführt. Zu einem frühen Zeitpunkt im Jahr 2024, also während der ersten drei Monate des Jahres, wird die Änderung demnach aktiv. Beliebte Shows wie LOL: Last One Laughing, Serien wie The Boys oder Filme wie Shotgun Wedding werden dann von Werbeblöcken unterbrochen.

Kann ich auch mehr zahlen und so Werbung bei Amazon Prime umgehen?

Ja, wer mehr zahlt, muss keine Werbung auf Amazon Prime sehen. In den USA werden 2,99 Dollar pro Monat fällig, um Amazon Prime werbefrei zu halten. Dieser Betrag wird auf den monatlichen oder jährlichen Grundbetrag gerechnet, den ihr sowieso schon zahlt. Heißt, wenn ihr nach der Einführung der Werbung nichts ändert, seht ihr Werbung. Aktuell kostet Amazon Prime in Deutschland 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr. Wie hoch die Kosten für das werbefreie Abo in Deutschland sein werden, ist noch nicht bekannt. Amazon will den Preis "zu einem späteren Zeitpunkt" bekannt geben, so heißt es auf einer Info-Seite von Amazon Deutschland . Vor der Einführung werden Prime-Mitglieder eine Mitteilung per Mail erhalten.

Wie viel Werbung zeigt Amazon Prime?

Amazon Prime will nicht so viel Werbung zeigen wie traditionelle TV-Sender, die ihre Sendungen teilweise für 10 Minuten und mehrfach pro Stunde unterbrechen. Von einem "begrenzten Umfang" ist die Rede. Vier Minuten Werbung pro Stunde soll es bei Amazon Prime geben, heißt es bei Variety.

Zum Thema:

Sind auch geliehene und gekaufte Filme von Werbung betroffen?

Nein, die Werbe-Option betrifft nur das Flatrate-Angebot von Amazon Prime. Wenn ihr bei Prime Video für einen digital gekauften oder geliehenen Film bereits bezahlt habt, bleibt ihr weiterhin von Werbung verschont.

Was die Änderung für Amazons werbefinanzierte Streaming-Plattform Freevee bedeutet, ist noch nicht bekannt.

