Amazon Prime gibt's ab Februar im Standardtarif nur noch mit Werbung: So viel kostet die werbefreie Option

Bei Amazon Prime erwartet uns nächstes Jahr eine große Veränderung. Schon im Februar spielt der Streaming-Dienst automatisch Werbung ab. Wer die nicht sehen will, muss mehr bezahlen.

Schlechte Nachrichten für alle Streaming-Fans: Amazon Prime setzt ab nächstem Jahr verstärkt auf Werbung. Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, könnt ihr ab Februar 2024 trotz Abo nicht mehr werbefrei bei Amazon Prime Video streamen. Stattdessen werden fortan kurze Werbespots abgespielt, wenn ihr einen Titel schaut.

Ab wann zeigt Amazon Prime automatisch Werbung?

Egal, ob Film oder Serie: Betroffen ist das gesamte Streaming-Angebot von Amazon Prime Video. In den USA tritt die neue Regelung bereits am 29. Januar 2024 in Kraft. Hierzulande könnt ihr das alte Angebot noch ein bisschen länger genießen. Ab dem 5. Februar 2024 müsst ihr euch allerdings auch umgewöhnen.

Was kostet Amazon Prime komplett ohne Werbung?

Wenn ihr Amazon Prime fortan ohne Werbung genießen wollt, müsst ihr ein neues Abo abschließen. Ab sofort gibt es eine Option, mit der ihr für zusätzliche 2,99 Euro pro Monat einen Bogen um die Werbung machen könnt. Wenn euch die Werbung egal ist, müsst ihr nichts an eurem Abo ändern.

Das normale Abo bei Amazon Prime kostet derzeit 89,90 Euro pro Jahr oder 8,99 Euro pro Monat. Die 2,99 Euro kämen pro Monat zusätzlich dazu.

Warum geht Amazon Prime den Schritt zur Werbung?

Lange Zeit haben sich Streaming-Dienste dadurch ausgezeichnet, dass sie im Gegensatz zum linearen Fernsehen eben keine Werbung zeigen. Mittlerweile werden diese Grenzen aufgeweicht. Sowohl Netflix als auch Disney+ bieten inzwischen günstigere Abos an, die werbegestützt funktionieren. Nun zieht Amazon Prime nach.

Der große Unterschied: Netflix und Disney+ haben neue, billigere Optionen für das Abo mit Werbung eingeführt. Amazon Prime wandelt einfach den Standardtarif um und bittet alle Abonent:innen, die keine Werbung wollen, extra zur Kasse. Das Angebot Amazon Freevee bleibt nach aktuellem Stand weiterhin bestehend.

Bei Freevee läuft das Streaming folgendermaßen ab: Alle Menschen mit einem Amazon-Account können ausgewählte Titel komplett kostenlos streamen, müssen sich aber auf Werbeblöcke einlassen, die – ähnlich getaktet wie bei ProSieben, RTL und Co. – am Anfang, am Ende und während des Films oder der Serie erscheinen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.