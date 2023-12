Die Dschungelcamp-Stars 2024 stehen fest: Staffel 17 holt Promis aus GNTM, Der Bachelor und einen Ex-Fußballer vor die Kamera

Die Kandidaten für Ich bin ein Star – Holt mich hier raus Staffel 17 stehen fest. Prominente aus GNTM, Der Bachelor und vom Fußballplatz ziehen ins Dschungelcamp ein.

Ab Januar 2024 ist es wieder so weit: Das Dschungelcamp kehrt mit Staffel 17 zurück zu RTL. Jetzt ist auch bekannt, welche 12 Persönlichkeiten in den neuen Folgen von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! um das Preisgeld von 100.000 Euro kämpfen werden. Stars und Sternchen aus Germany's Next Topmodel und Der Bachelor sind ebenso vertreten wie ein Ex-Fußballspieler der deutschen Nationalmannschaft.

Das sind die Dschungelcamp-Teilnehmenden in Staffel 17

Bisher standen fürs Dschungelcamp 2024 nur zwei Teilnehmende fest: Die Schauspieler:innen Heinz Hoenig und Cora Schumacher. Wie DWDL berichtet, wurde nun die komplette Liste an Kandidat:innen bekannt gegeben. Neben Hoenig und Schumacher werden 10 weitere Prominente vor der Kamera zu sehen sein:

Wie an der Kandidat:innenliste zu sehen ist, sind in Staffel 17 des Dschungelcamps mehrheitlich Stars aus dem Reality-TV vertreten. Auch Ex-Fußballer Odonkor hat mit Promi Big Brother bereits Erfahrungen mit dem Format gesammelt.

Wann läuft das Dschungelcamp Staffel 17 bei RTL?

Staffel 17 von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus wird ab dem 19. Januar 2024 bei RTL ausgestrahlt. Vier Folgen sollen innerhalb der zweiwöchigen Sendezeit bereits um 20.15 Uhr gezeigt werden, die restlichen Episoden laufen um 22.15 Uhr.

