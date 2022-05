Amazon Prime verlängert eine seiner besten Sci-Fi-Serien: Alles andere wäre auch ein Verbrechen gewesen

Mit Upload hat Amazon Prime eine witzige wie erfrischende Science-Fiction-Serie geschaffen. Ab jetzt dürfen wir uns ganz offiziell auf eine 3. Staffel freuen.

Im Mai 2020 startete auf Amazon Prime eine Science-Fiction-Serie namens Upload, die zum damaligen Zeitpunkt vermutlich den wenigsten Serienfans ein Begriff war. Die amüsante Zukunftsvision, in der sich Menschen auf virtuellem Wege in ein Leben nach dem Tod hochladen lassen können, verwandelte sich in einen Überraschungshit.

Vor zwei Monaten veröffentlichte Amazon Prime die erste Fortsetzungsrunde und schockierte mit einem fiesen Cliffhanger. Ob dieser jemals aufgelöst wird oder nicht, war bisher unklar. Doch jetzt hat der Streaming-Dienst offiziell die Verlängerung ausgesprochen. Die 3. Staffel von Upload hat grünes Licht erhalten.

Sci-Fi-Highlight bei Amazon Prime: Upload Staffel 3 bestätigt

Der offizielle Twitter-Account der Serie verkündet die frohe Botschaft: Upload geht in die 3. Staffel. In einem kurzen Video melden sich die Beteiligten zu Wort – und kommen ebenfalls auf den Cliffhanger zu sprechen.

Geschaffen wurde Upload von Greg Daniels, der für seine Arbeit an der Comedy-Serie The Office bekannt ist. Darüber hinaus taucht sein Name regelmäßig in den Credits von Parks and Recreation und King of the Hill. Neben Upload war er zuletzt als Co-Schöpfer für die Netflix-Serie Space Force mit Steve Carell verantwortlich.

Wann startet die 3. Staffel von Upload bei Amazon Prime?

Ein konkretes Startdatum für die 3. Staffel von Upload steht noch nicht fest. Zwischen den ersten zwei Staffeln lag eine fast zweijährige Pause. Bleibt zu hoffen, dass wir dieses Mal nicht wieder so lange warten müssen.

