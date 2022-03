Upload Staffel 3: So geht's mit der witzigsten Sci-Fi-Serie von Amazon weiter

Die 2. Staffel der Sci-Fi-Comedy Upload schreit am Ende nach einer Fortsetzung. Aber wird es Staffel 3 geben? Und wann könnte sie bei Amazon Prime Video starten?

Fast zwei Jahre mussten Fans auf die Rückkehr von Amazons faszinierender Science-Fiction-Comedy Upload warten. Die 2. Staffel bringt uns erneut ins digitale Jenseits von Lakeview und begeistert mit mörderischen Verschwörungen, unheimlichen Digital-Babys und sexy Saugrobotern. Mit gerade mal 7 Folgen ist Staffel 2 aber leider viel zu kurz.

Wieder werden wir mit einem offenen Ende zurückgelassen, das eine Auflösung in einer 3. Staffel zur Notwendigkeit macht. Aber wird Staffel 3 überhaupt kommen? Die wichtigsten Infos zur Verlängerung durch Amazon Prime Video und eine Erklärung, wie das Finale die 3. Staffel von Upload vorbereitet, haben wir euch hier zusammengetragen.

Kommt eine 3. Staffel von Upload bei Amazon Prime Video?

Die schlechte Nachricht zuerst: Aktuell wurde die Science-Fiction-Serie von Amazon Prime Video noch nicht verlängert. Aber all zu lange werden wir vermutlich nicht warten müssen. Denn die Verlängerung um Staffel 2 erfolgte nur eine Woche nach dem Serienstart. Vielleicht ist Amazon ja wieder so schnell.

© Amazon Prime Video Upload

Eine gute Nachricht gibt es aber schon: Serienschöpfer Greg Daniels verriet im Interview mit Collider , dass bereits fleißig an einer Fortsetzung von Upload getüftelt wird:

Der Autorenstab und ich sind derzeit mittendrin Staffel 3 zu schreiben. Die Hälfte haben wir geschafft. Ich habe die große Hoffnung, dass es weitergehen wird.

Dass die Drehbücher zu Staffel 3 bereits geschrieben werden, hat auch einen guten Grund. Die Produktion von Upload ist nämlich sehr zeitaufwändig. Vom Ende der Dreharbeiten bis zur Veröffentlichung der 2. Staffel vergingen knapp 11 Monate. Das liegt zum Teil an den extrem vielen Computereffekten.

Wann könnte Upload Staffel 3 also bei Amazon Prime Video starten? Mit viel Glück könnten neue Folgen bei einer zeitnahen Verlängerung in der 2. Jahreshälfte 2023 an den Start gehen. Hoffentlich werden wir nicht wieder fast 2 Jahre warten müssen.

Upload bei Amazon: Staffel 3 muss einige Fragen beantworten

Achtung, Spoiler zu Upload: Im Laufe der 2. Staffel erfahren Nathan (Robbie Amell) und Nora (Andy Allo) mehr über die Verschwörung, die ihn das Leben kostete. Der einflussreiche und tote David Choak (William B. Davis) verfolgt einen perfiden Plan, um mit dem bald startenden digitalen Jenseits Freeyond arme Menschen aus dem Weg zu schaffen und Wahlen manipulieren zu können.

© Amazon Prime Video Upload-Bösewicht David Choak

Um diesen Plan vereiteln zu können, geht Nathan am Ende der Staffel ein großes Risiko ein. Ingrid (Allegra Edwards) ließ seinen Körper klonen, um ihrem Partner irgendwann einen Weg zurück in die Welt der Lebenden zu ermöglichen. Gemeinsam mit Nora und ihren Ludds-Kollegen spürt Nathan seinen neuen Körper auf und kann sein Bewusstsein erfolgreich downloaden.

Ob Nathan rechtzeitig von Los Angeles nach New York gelangen kann, um sich in den Code von Freeyond zu hacken, ehe dies an den Start geht, erfahren wird leider nicht. Denn Upload Staffel 2 endet mittendrin und mit einer Reihe von Cliffhangern und offenen Fragen – wenn auch nicht ganz so niederschmetternd wie die erste Season.

War Nathans Download doch nicht erfolgreich? Nach einer gemeinsamen Nacht mit Nora beginnt seine Nase zu bluten. Wird sein Kopf nun nach 24 Stunden explodieren? Zudem wird in Lakeview auch noch Nathans Bewusstsein aus einem Backup (vor den Ereignissen dieser Folge) wiederhergestellt. Möglich wäre also, dass es in Staffel 3 zwei unterschiedliche Nathans gibt.

Ebenso erfahren wir im Finale von Upload Staffel 2, dass Ingrid ihr großes Liebesglück mit Nathan nicht aufgibt und seinen Körper ein weiteres Mal klonen will, damit sie irgendwann eine Familie mit ihm gründen kann. Die Grenzen zwischen digitaler und realer Welt sowie Leben und Tod werden also in Zukunft weiter aufgebrochen.

Mit Upload & mehr: Die 20 besten Serienstarts im März

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr zum Frühlingsbeginn im März bei Netflix, Amazon Disney+ und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Drei spektakuläre Sci-Fi-Serien, das düstere Marvel-Abenteuer Moon Knight oder das unvergessliche Serien-Epos Pachinko: Wir haben Netflix, Amazon, Disney+, Sky, Apple TV+ und weitere Dienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor.



Wollt ihr eine 3. Staffel von Upload bei Amazon Prime Video?