Amazon Prime wird teurer: Wie viel das Abo bald kostet und ab wann der Preis steigt

Amazon Prime hat die erste Preiserhöhung seit fünf Jahren angekündigt. Hier erfahrt ihr alle Infos zum neuen Preis und den Kosten, die im September auf alle Menschen mit Abo zukommen.

Kurz vor dem Start von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht kündigt Amazon eine Preiserhöhung für das Prime-Abo an. Es ist das erste Mal seit 2017, dass das Online-Unternehmen den Preis in diesem Bereich anhebt. Bisher kostete ein Monatsabo 7,99 Euro, während sich das Jahresabo auf 69 Euro belief.

Wie Heise berichtet, sind diese Zeiten bald vorbei.

Amazon Prime: Das ist der neue Preis für das Abo

Ab September wird das Amazon Prime-Abo * teuer. Der neue Preis beläuft sich auf 8,99 Euro pro Monat. Wenn ihr euch für das Jahresabo entscheidet, zahlt ihr 89,90 Euro. Damit ist Amazon Prime nun auf dem gleichen Level von Disney+ und einen Euro teurer als das billigste Abo bei Netflix (insgesamt gibt es drei Optionen).

Ab wann wird das Amazon Prime-Abo genau teurer?

Die Änderung der Kosten tritt "frühestens mit Fälligkeit der nächsten Zahlung, an oder nach dem 15. September 2022" in Kraft, heißt in einer offiziellen Pressemitteilung. Wer sich nach Mitte September ein Prime-Abo zulegt oder dieses verlängert, zahlt den neuen Preis. Kurz zuvor, am 2. September 2022, startet Die Ringe der Macht.

Warum steigen die Kosten für das Amazon Prime-Abo?

Allzu konkret wird Amazon in der Beantwortung dieser Frage nicht. Von offizieller Seite heißt es, dass die steigenden Kosten auf die Inflation zurückkehren. Begründet wird die Preiserhöhung mit "generellen und wesentlichen Kostenänderungen aufgrund von Inflation, die auf von uns nicht beeinflussbaren äußeren Umständen beruhen."

Was ist der Vorteil von einem Amazon Prime-Abo?

Das Prime-Angebot lockt mit kostenlosem Versand, ohne dass ein Mindestbestellwert erreicht werden muss. Für Film- und Serienfans ist zudem das Streaming-Angebot spannend. Neben der bereits erwähnten Herr der Ringe-Serie wartet Amazon Prime mit exklusiven Originalproduktionen wie The Boys und The Terminal List auf.

Findet ihr die Preiserhöhung des Amazon Prime-Abos in angemessen?