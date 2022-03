Amazon sichert sich Fantasy-Hit: 3 Gründe, warum die God of War-Serie großartig wird

Nach Herr der Ringe will sich Amazon auch die beliebte Videospielreihe God of War als Serie schnappen. Wir verraten euch drei Gründe, warum hier ein Fantasy-Hit auf uns zukommt.

Hinweis: Den folgenden Artikel haben wir in ähnlicher Form schon mal im Mai 2021 veröffentlicht und an die aktuellen Infos angepasst.

Nach Neuigkeiten rund um Spiele-Adaptionen zu Fallout, Mass Effect oder The Last of Us ist auch eine Realverfilmung zu God of War jetzt wieder in Schwung gekommen. Aktuellen Infos zufolge soll sich Amazon eine Serie rund um den Spartaner Kratos sichern, der gegen Götter aus der griechischen und nordischen Mythologie kämpft.

Nach Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht dürfte Amazon hier direkt den nächsten Fantasy-Hit entwickeln. Das Action-Adventure ist perfekter Stoff für eine epische, brutale Serie und kann dem Streamingdienst gerade im Vergleich zum erfolgreichen Marvel-Filmuniversum eine Art eigenen Thor bringen. Wir liefern euch 3 Gründe zur Vorfreude auf eine God of War-Serie.

Grund 1: Die God of War-Spiele sind filmreife Vorlagen für eine Amazon-Serie

Mit den God of War-Spielen hat der Entwickler Santa Monica Studio eine großartige Reihe geschaffen, die spannend erzählte Mythologie, extreme Brutalität, eingängige Action-Adventure-Spielmechanik und episch inszenierte Bosskämpfe kombiniert.

Hier könnt ihr euch einen Ausschnitt aus dem zweiten God of War-Spiel anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Geschichte des Spartaners Kratos, der von den Göttern betrogen wurde und einen blutigen Rachefeldzug startet, ist der Stoff, aus dem die großen Tragödien und spektakulärsten Action-Blockbuster gestrickt sind.

Mit Kampf der Titanen ist 2010 ein Film ins Kino gekommen, der theoretisch als Ersatz für eine God of War-Verfilmung getaugt hätte. Leider war das Resultat wenig überzeugend. Eine Serie zur Spielereihe könnte im Idealfall eher die besten Elemente aus Kampf der Titanen, 300 und Gladiator vereinen.

Grund 2: Kratos ist ein großartiger Antiheld für eine Amazon-Serie

Durch ikonische Charaktere wie Walter White (Breaking Bad), Tony Soprano (Die Sopranos) oder Dexter zählen Antiheld:innen schon länger zu den spannendsten Serienfiguren. God of War-Hauptfigur Kratos würde sich nahtlos in diese Auflistung einreihen.

Der Spartaner hat einst unter dem Kriegsgott Ares gedient und wurde von ihm mit einer List dazu getrieben, seine eigene Familie zu töten. Aus dieser Tragödie wurde schließlich der mit Kriegsfarben bemalte Racheengel geboren.

© Santa Monica Studio Kratos in God of War

Dadurch ist Kratos eine aufregende Hauptfigur, der perfekte Antiheld. Einerseits verstehen wir seinen Rachedrang, andererseits fühlen wir uns von seiner Brutalität und seinem Blutdurst abgestoßen. Schon der letzte Teil der Spielereihe lotete die Tiefen hinter Kratos’ kompromissloser, schroffer Fassade aus. Eine Amazon-Serie, die den God of War-Protagonisten über einen längeren Zeitraum formen und mit unseren Sympathien spielen kann, würde super dazu passen.

Grund 3: Die Parallelen zwischen God of War und Thor sind zuletzt gewachsen

Spätestens mit dem letzten God of War-Spiel von 2018 ergibt die Nähe zu Thor immer mehr Sinn. Die Fortsetzung zu God of War III wechselt von der griechischen in die nordische Mythologie und wirft mit bekannten Elementen wie Jötunheim und Bifröst um sich. Auch der Donnergott selbst spielt hier eine Rolle, auch wenn er erstmal nur als Bedrohung im Hintergrund vorgestellt wird.

Durch den Hype rund ums Marvel Cinematic Universe wäre der letzte Schlenker der God of War-Reihe in die nordische Mythologie für Amazon bestens geeignet, um ihren eigenen Thor-Ersatz zu schaffen. Im Gegensatz zu Chris Hemsworths sympathischer Version käme dieser aber als ultrabrutaler Schlächter mit vielen Ecken und Kanten daher.

Schaut auch unser Video über die Entwicklung von Thor:

Avengers 3: Infinity War - Die Entwicklung von Thor

Mit God of War: Ragnarok ist übrigens schon der nächste Teil der Reihe angekündigt, der ebenfalls in der nordischen Mythologie verwurzelt bleibt. Das Spiel soll 2022 erscheinen. Eigentlich ein guter Zeitpunkt für Amazon, um den Hype für eine Serienadaption von Kratos’ Geschichte zu nutzen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.