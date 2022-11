Amazon sichert sich große Marvel-Serie mit Verbindung zum besten Spider-Man-Film der letzten 15 Jahre

Bei Amazon sollen in den nächsten Jahren mehrere Marvel-Serie entstehen. Den Anfang macht Silk: Spider Society. Hinter dem Projekt steht The Walking Dead-Showrunnerin Angela Kang.

Große Marvel-Serien finden aktuell für gewöhnlich bei Disney+ statt. Das wird sich jedoch schon bald ändern, denn auch Konkurrent Amazon hat mehrere aufwendige Projekte in Arbeit. Schon vor zwei Jahren hat der Streaming-Dienst erste Pläne in diese Richtung bekannt gegeben. Nun kommen wir in die heiße Phase.

Neue Marvel-Serie bei Amazon: Das steckt hinter Silk: Spider Society

Wie Variety berichtet, hat die Marvel-Realserie Silk: Spider Society offiziell grünes Licht erhalten. Als kreativer Kopf steht Angela Kang hinter dem Projekt, die sich in den vergangenen Jahren als Showrunnerin von The Walking Dead einen Namen gemacht hat. Darüber hinaus gibt es eine Verbindung zu Spider-Man: A New Universe.

Phil Lord und Chris Miller, die das animierten Spider-Man-Universum bei Sony an den Start gebracht haben, fungieren auch bei Silk: Spider Society als Produzenten. Sony Pictures Television steht als Studio hinter der Marvel-Serie, die in den USA zuerst bei MGM+ veröffentlicht wird, ehe der weltweite Vertrieb über Amazon erfolgt.



Hier könnt ihr den Trailer zu Spider-Man: A New Universe schauen:

Spider-Man: A New Universe - Trailer (Deutsch) HD

Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich die junge Cindy Moon. Die US-amerikanisch-koreanische Frau wird in den Comics von der gleichen Spinne gebissen, die auch Peter Parker zu seinen übermenschlichen Kräften verholfen hat. Cindy befindet sich auf der Flucht aus dem Gefängnis und sucht ihre Familie – jetzt als Superheldin Silk.

Wer die Hauptrolle in Silk: Spider Society übernimmt, steht noch nicht fest. Ebenfalls fraglich ist, ob und wie das Projekt mit bereits existieren Marvel-Projekten verbunden ist. Denkbar wäre es durchaus, dass Sony diverse Überschneidungen zulässt.

