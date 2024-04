Amazon verschenkt Fallout-Spiele zur Feier des Sci-Fi-Hits: Sichert euch das beliebte PC-Game im befristeten Angebot

Die beliebte Videospielreihe Fallout besteht seit dem Ende der 90er und hat über 40 Millionen Spiele verkauft. Einige davon könnt ihr jetzt kostenlos bei Amazon Prime Gaming zocken.

Wenn erfolgreiche Spiele in Serien verwandelt werden, geht das nicht immer gut aus. Es gibt aber auch positive Beispiele wie The Last of Us, bei der sowohl das Spiel, als auch die Serienadaption zahlreiche Preise einheimsen konnte. Vor zwei Wochen startete dann mit Fallout eine weitere Serienadaption, die auf Amazon Prime * verfügbar ist und nahezu perfekt umgesetzt wurde.

Wem das Spiel bisher entgangen ist oder wer noch tiefer in die satirische Endzeit-Welt nach dem Atomkrieg eintauchen wollt, findet bei Prime Gaming gerade einige kostenlose Fallout Spiele, darunter auch das 2018 erschienene Online-Rollenspiel Fallout 76 für PC * und Xbox *.

Fallout 76 und drei weitere Fallout-Spiele kostenlos sichern

In dem ersten Mehrspieler-Teil der Reihe erforscht ihr als Bewohner:in des Vault 76 alleine oder zusammen mit Freund:innen das Ödland im postnuklearen Amerika. 25 Jahre nach dem großen Atomkrieg plagt eine mysteriöse Seuche das Land. Bis zum 15. Mai können Prime Abonnent:innen das Gratisangebot ihrer Bibliothek hinzufügen. Wer kein Abo besitzt, kann das Angebot auch erstmal mit einem kostenlosen Probemonat * testen.

Bethesda Fallout 76

Damit ihr Fallout 76 dann auch spielen könnt, benötigt ihr ein kostenloses Konto beim Microsoft Store bzw. bei Xbox. Ein weiteres Gratis-Spiel für den PC ist Fallout Tactics: Brotherhood of Steel *, für das ihr ein GOG-Konto benötigt. Hier müsst ihr schnell sein, das Angebot endet am 24. April. Unabhängig von Prime Gaming erhaltet ihr bei GOG außerdem eine große Auswahl an Fallout Spielen *, die teils stark heruntergesetzt sind.

Fans von Cloud Gaming finden nach dem Ende von Google Stadia mit Amazon Luna eine gute Alternative. Auch für diese Plattform stellt Prime Gaming gleich zwei Spiele gratis zur Verfügung: Fallout 3 * und Fallout New Vegas *. Die beliebten FSK-18 Spiele wurden erstmals 2009 bzw. 2010 veröffentlicht und stehen euch bei Luna mit einem Prime-Abo bis zum 10. Oktober gratis zur Verfügung. Beim Marktführer Steam könnt ihr momentan Fallout Shelter gratis spielen.

7 Fallout-Spiele für 49 Euro auch ohne Prime Gaming

Alternativ zu Prime Gaming und den verschiedenen Plattformen ist passend zum Serienstart das Set Fallout S.P.E.C.I.A.L. Anthology * erschienen. Auf Amazon ist die Sammelkartenbox mit PC-Codes bereits ausverkauft, doch bei Otto erhaltet ihr sie noch mit 17 Prozent Rabatt.

Fallout

Fallout 2



Fallout Tactics



Fallout 3



Fallout: New Vegas



Fallout 4



Fallout 76



In der Miniaturbombe mit Soundeffekt verstecken sich, auf deren Rückseite sichzu den folgenden Spielen befinden:

Wer auch analog in die nukleare Welt eintauchen möchte, findet verschiedene Brettspiele, die sich mit dem Leben im und außerhalb des Bunkers beschäftigen.

Nach dem Serienstart ist der Spielverkauf der Fallout-Reihe wieder stark angestiegen und auch die Prime Serie wurde positiv aufgenommen. Fans des Franchise dürfen sich auch auf eine zweite Staffel freuen, die Amazon kürzlich bestätigt hat.

