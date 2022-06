Amazons Action-Highlight des Sommers: Jurassic World-Star ballert sich durch neuen Trailer für The Terminal List

Action-Fans können sich schon bald auf Serien-Nachschub bei Amazon freuen. Im neuen The Terminal List-Trailer rückt ein Jurassic World-Star einer Verschwörung zu Leibe.

Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter war erst der Anfang des Action-Sommers. Chris Pratt wird bald in der finsteren Action-Serie The Terminal List auf Amazon skrupellosen Verschwörern an den Kragen gehen. Der neue Trailer zeigt, dass er nicht nur gegen finstere politische Mächte arbeitet. Sondern auch gegen die eigene Erinnerung.

Schaut euch hier den neuen Trailer zu The Terminal List an:

The terminal list - S01 Trailer 2 (Deutsch) Hd

The Terminal List-Trailer zeigt Jurassic World-Star in handfester Action

Denn Navy Seal James Reece (Pratt) kann sich an seine letzte Afghanistan-Mission nicht so richtig erinnern. Viele seiner Kameraden lassen in einem Hinterhalt ihr Leben. Als er nach Hause zurückkehrt, stellt er seine verworrenen Erinnerungen in Frage. Erinnert er sich richtig? Ist das ganze Debakel vielleicht ganz anders abgelaufen, als er glaubt?

Jurassic World 3: Das ist die dümmste Idee der Jurassic Park-Geschichte

Die Thriller-Serie auf Amazon könnte zum großen Action-Highlight des Sommers werden. Das liegt nicht zuletzt am berauschenden Cast. Neben Pratt sind unter anderem Riley Keough (Mad Max: Fury Road) und Constance Wu (Crazy Rich) mit dabei. Die Pilotfolge inszenierte Antoine Fuqua (Training Day).

Action-Hammer: Einen der brutalsten Marvel-Filme gibt es jetzt so scharf wie nie

Wann kommt The Terminal List mit Chris Pratt zu Amazon Prime Video?

Ob der Fokus dabei eher auf beinharter Action oder finsterer Polit-Verschwörung liegt, werden Fans bald schon herausfinden. The Terminal List startet am 1. Juli 2022 auf Amazon Prime Video.

Die 20 besten Serienstarts im Juni: The Boys und 7 Marvel-Serien

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Juni bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Wir haben Netflix, Amazon, Disney+, Sky, Apple TV+ und weitere Dienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind die neue MCU-Serie Ms. Marvel, das Haus des Geldes-Remake sowie die neuen Staffeln von The Boys und The Umbrella Academy.



