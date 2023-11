Seit Jahren warten die Fans des Games auf die filmische Umsetzung von Fallout. Der Start war bereits bekannt und jetzt veröffentlicht Amazon erste, umwerfende Bilder.

Es ist sowas wie das Herr der Ringe unter den Sci-Fi-Games und Amazon verwandelt die Welt in eine Serie. Seit über drei Jahren entsteht Fallout bei dem Streaming-Dienst. Vor einem Monat wurde das Startdatum bekannt. Und jetzt können wir euch die ersten Bilder zeigen, die in Vanity Fair veröffentlicht wurden.

Die ersten Bilder zu Fallout zeigen eine komplexe Sci-Fi-Welt

Was steckt hinter dem Projekt?

Mit der Entwicklung des Fallout-Projekts waren zwei klangvolle Namen betraut, die Sci-Fi-Fans den Mund wässrig machen: Jonathan Nolan und Lisa Joy. Das Duo hat gemeinsam bereits Westworld erschaffen, die wohl aufwendigste Sci-Fi-Serie des letzten Jahrzehnts, deren Gesamtbudget bei nicht weniger als 460 Millionen Dollar lag.

Worum geht es in Amazons Sci-Fi-Serie Fallout?

Die Geschichte von Fallout spielt im postapokalyptischen Los Angeles in den USA, das nach einem verheerenden nuklearen Krieg im Jahr 2077 in Trümmern liegt. Die Serie soll auf einer originalen Story basieren. In der Reportage von Vanity Fair, in der auch die Bilder veröffentlicht wurden, klingen die Western-Anleihen durch.

Wer spielt in der Fallout-Serie alles mit?

Es gibt drei Hauptfiguren in Fallout:

Lucy, gespielt von Ella Purnell, ist eine normale Bürgerin und Überlebende in der zerstörten Welt. Sie wartet auf ihre sichere Rückkehr an die Erdoberfläche, die in der Serie nicht mehr allzu fern ist

Maximus, gespielt von Aaron Moten. Er wird als Möchtegern-Soldat beschrieben. Lucy trifft ihn auf ihrer Reise

The Ghoul, gespielt von Walton Goggins. Er ist ein harter, rücksichtsloser Kopfgeldjäger mit Ehrenkodex

Wann kommt Fallout zu Amazon Prime?

Fallout wird am 12. April 2024 in Deutschland bei Amazon Prime starten, also in etwa einem halben Jahr. Die Anzahl der Folgen ist noch unbekannt.