Amazons LOL geht nächsten Monat weiter: Startdatum des Halloween-Specials steht fest

Die nächsten LOL-Folgen haben endlich einen offiziellen Starttermin erhalten. Lange müssen wir jetzt nicht mehr warten, bis die Bully-Show bei Amazon Prime Video zurückkehrt.

Im März feierte die 5. Staffel von LOL: Last One Laughing ihre Premiere bei Amazon und bescherte und wieder sechs absurd witzige Folgen mit einer illustren Star-Runde. Doch damit ist das LOL-Kapitel 2024 noch lange nicht abgeschlossen. Seit einiger Zeit wissen wir, dass uns dieses Jahr noch ein Halloween-Special erwartet.

Dass dieses Special im im Oktober eintrifft, dürfte aufgrund der Themenwahl niemanden überraschen. Doch wann genau? Amazon Prime Video hat nach langem Schweigen endlich das offizielle Startdatum der neuen Folgen enthüllt. Lange müssen wir nicht mehr warten, bis acht Promis in der LOL-Arena gegeneinander antreten.

Wann startet das LOL-Halloween-Special bei Amazon Prime?

Das Halloween-Special von LOL startet am 21. Oktober 2024 bei Amazon Prime Video. Genauso wie beim Weihnachts-Special gibt es einen großen Unterschied zu den regulären Folgen: Die Stars treten in Zweierteams und nicht allein gegeneinander an.

In der Pressemitteilung wird das Konzept wie folgt umschrieben:

Im Gegensatz zur regulären Staffel treten die Teilnehmenden hier in Zweierteams an und versuchen über drei Stunden vor gruselig, stilechter Halloween Kulisse jegliches Schmunzeln zu unterdrücken und gleichzeitig die anderen Teams mit allen Mitteln zum Lachen zu bringen. Das Gewinnerteam erhält den LOL Halloween Pokal und 50.000 Euro, die für einen guten Zweck gespendet werden.

Wer gehört zum Cast des LOL-Halloween-Specials?

Bereits im August wurden die acht Namen enthüllt, die sich in der nächsten LOL-Runde gegenüberstehen. Freuen dürfen wir uns auf folgende Teams:

Das sieht auf den ersten Blick nach einer spannenden, weil sehr vielseitigen Runde aus. Ein besonderer Coup für die Bully-Show ist das Engagement von Tom und Bill Kaulitz, die dieses Jahr durch ihre äußerst erfolgreiche Netflix-Serie so prominent in der hiesigen Medienlandschaft vertreten waren wie schon lange nicht mehr.

Nun dürfen wir gespannt sein, welches Promi-Paar sich am Ende des neuen LOL-Specials durchsetzen kann. "Erschrecken erlaubt – lachen nicht!“ ist das Motto der Gruselausgabe. Wie es danach mit der Show weitergeht, steht aktuell noch nicht fest. In Anbetracht des anhaltenden Erfolgs dürfte eine Staffel 6-Ankündigung aber sicherlich bald folgen.