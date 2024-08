LOL geht noch dieses Jahr bei Amazon weiter: Die 8 Stars des Halloween Specials stehen fest und 2 davon sind extrem berühmt

Noch vor LOL: Last One Laughing Staffel 6 kommt dieses Jahr ein Halloween Special des beliebten Formats von Michael Bully Herbig. Mit dabei sind die Kaulitz-Zwillinge.

Auch wenn Amazon eine neue Staffel von LOL: Last One Laughing noch nicht offiziell bestätigt hat, dürfen sich Fans des Comedy-Formats mit Michael Herbig schon jetzt auf Nachschub freuen. Der Streamer wartet im Oktober mit einem Halloween Special auf, bei dem sich neue Gesichter und altbekannte Stars das Lachen verkneifen müssen. Mit dabei sind die aktuell wohl berühmtesten Zwillinge Deutschlands: Bill und Tom Kaulitz.

LOL Halloween Special: Bill und Tom Kaulitz treten zusammen gegen 3 weitere Teams an

Das Halloween Special steht unter dem Motto "Erschrecken erlaubt - lachen nicht!" und wird vier Prominentenpaare versammeln, die in drei Episoden gegeneinander antreten. Dabei ist es wie aus den bisherigen LOL-Staffeln gewohnt die Aufgabe, die gegnerischen Teams zum Lachen zu bringen. Das ganze soll vor schaurig-schöner Halloween-Kulisse stattfinden.

Amazon Diese Stars treten beim LOL Halloween Special gegeneinander an

Bill und Tom Kaulitz, die gerade erst mit ihrer Reality-Soap Kaulitz & Kaulitz die Netflix-Charts erobert haben und sich über eine Verlängerung um Staffel 2 freuen durften, stehen erstmals bei LOL vor der Kamera. Sie treten gemeinsam gegen Mirja Boes (Die Dreisten Drei) und Comedian Torsten Sträter, Moderatorin Palina Rojinski und Comedian Olaf Schubert sowie Annette Frier (Danni Lowinski) und Sänger Sasha an.

Wann kommt das LOL Halloween Special zu Amazon?

Ein genauer Starttermin wurde noch nicht von Amazon bekanntgegeben. Die drei Spezialfolgen sollen jedoch gerecht des Halloween-Mottos im Oktober auf dem Streamer erscheinen.

Podcast zu LOL: Die Stärken und Schwächen der besten deutschen Amazon-Serie

Zehn Comedy-Stars, sechs Stunden, ein Studio und niemand darf lachen. Das ist das Konzept der derzeit besten deutschen Amazon-Serie, die von Michael "Bully" Herbig moderiert wird.

In dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären bekennende Fans von LOL: Last One Laughing, was den Reiz der Show ausmacht, teilen Lieblingsmomente und diskutieren über die Schwächen von LOL.