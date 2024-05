Bully hat mit LOL die deutsche Streaming-Comedy gerettet – durch eine Stärke, die er vor 27 Jahren schon zeigte

Mit Amazons Hit-Show LOL ist Bully wieder oben auf dem deutschen Comedy-Olymp angekommen. In dem Format beweist der Moderator wieder die große Stärke, die schon seinen Durchbruch auszeichnete.

Nach dem Start der 1. Staffel LOL: Last One Laughing hat sich das deutsche Comedy-Format schnell zum Amazon-Hit entwickelt. Jedes Jahr erscheint seitdem mindestens eine neue Staffel und Michael "Bully" Herbig darf sich als Moderator der Show für den Erfolg feiern lassen.

Auch wenn er das Format nicht erfunden hat (das japanische Original erschien 2016), verleiht Bully in Deutschland LOL sein Gesicht und führt vor allem mit einer Stärke durch das irrwitzige Lachverbot-Spiel, die ihn als Komiker schon seit 27 Jahren auszeichnet.

Bully hat LOL zum Hit gemacht, ohne im Mittelpunkt zu stehen

Als Moderator und Spielleiter ist Bully das Gesicht von LOL geworden, doch die Popularität der Show beansprucht er nicht für sich. Das Amazon-Format lebt stattdessen von den Stars, die im Studio eintreffen und sich gegenseitig mit Gags und absurden Aktionen duellieren, ohne lachen zu dürfen.

LOL kombiniert Stand-up-Comedy, Situationskomik und unterhaltsame Charakterfacetten, während Bully wie ein gut gelaunter Zirkusdompteur durch die wilde Show führt. Wenn eine der anwesenden Personen ein Lach-Leben verliert oder das Wohnzimmer-Set verlassen muss, kommt er mitfühlend reingelaufen, legt dem jeweiligen Star tröstend die Hand auf die Schulter und begleitet ihn raus.

Zwischen den Szenen mit den Teilnehmenden dürfen auch wir neben Bully auf der Couch Platz nehmen und herzlich mit ihm über die Gags lachen, die vor unseren Augen abgefeuert werden.

Ab der ersten Folge LOL ist dadurch klar, dass Bully zwar das Gesicht von LOL ist, aber nicht der Erfolgsgarant. Gewohnte Parodie-Einlagen oder sonstige Gags liefert er nicht mal mehr selbst. Stattdessen tritt er als großzügiger Teamplayer auf, der sich mit möglichst vielen verschiedenen Comedy-Talenten umgibt und aus dem Vollen ihrer Stärken schöpft. Das ist wiederum seine eigene große Stärke.

Amazon Bully bei LOL in seinem Element

Die Bullyparade wurde schon mit Bully als Teamplayer zum Hit

Als die Bullyparade 1997 auf Sendung ging, brachte sie Herbig nach seiner ersten Radio-Sendung Late Light Show größere Bekanntheit. Auch wenn das Format sogar seinen Spitznamen trägt, lebt die Show nicht alleine von ihm. Schon damals hat Bully auf vereinten Humor gesetzt, indem er die Bullyparade zusammen mit Michael Tramitz und Rick Kavanian aufzog.

Für die Sketche der Sendung bewies er sein Talent für witzige Parodien, alberne Dialekte oder liebevolle Kulissen, die er in nachfolgenden Spielfilmen wie Der Schuh des Manitu kinoreif ausbauen konnte.

Neben Bully lebte die Bullyparade aber auch von Tramitz' bodenständiger Jedermann-Ausstrahlung und Kavanians wahnwitzigen Dauerfeuer-Gags. Bereits bei seinem Einstieg in die deutsche Comedy-Szene hat sich Bully also nicht als Solo-Star in den Mittelpunkt gedrängt, sondern einen Namen um geschicktes Teamplay herum aufgebaut.

In der deutschen Comedy-Landschaft nimmt Bully so eine Sonderstellung ein. Sein Name ist mindestens genauso bekannt wie Stefan Raab, Oliver Pocher, Mario Barth & Co. Das Rampenlicht hat er sich trotzdem lieber immer mit anderen Menschen geteilt. Amazons LOL ist der deutliche Beweis dafür.

Podcast über LOL: Die Stärken und Schwächen der besten deutschen Amazon-Serie

