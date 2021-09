Amazons neue Fantasy-Serie eifert im ersten bildgewaltigen Trailer Herr der Ringe nach

Amazon verführt uns im ersten Trailer zur langerwartete neuen Fantasy-Serie: Das Rad der Zeit trägt den Epos von Der Herr der Ringe in sich und will uns das auch beweisen.

Amazons Herr der Ringe-Serie kommt später als erwartet, aber das bedeutet nicht, dass Prime-Abonent:innen dieses Jahr auf ihr Verlangen nach epischer Fantasy verzichten müssen. Denn Das Rad der Zeit startet am 19. November 2021 und ein erster Trailer prophezeit, dass die Hoffnungen auf die nächste große Serien-Sensation hier wahrwerden könnten.



Amazons Fantasy-Trailer zu Das Rad der Zeit entführt in eine aufregende magische Welt

Mit kurzen Video-Einblicken zu Das Rad der Zeit wurde die Vorfreude auf Amazons Fantasy-Serie bereits geschürt, auch für Herr der Ringe-Fans, die etwas Vergleichbares suchen. Nun gewährten die Verantwortlichen rund um Serienschöpfer Rafe Judkins mit einem ersten Teaser Trailer endlich Zutritt zu ihrer Welt:



Das Rad der Zeit - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

In Das Rad der Zeit begibt sich der Bauerssohn Rand al'Thor (Josha Stradowski) zusammen mit seinen Freunden Perrin (Marcus Rutherford) und Mat (Barney Harris) sowie der zauberkundigen Moiraine (Rosamund Pike) und ihrem Ritter Lan (Daniel Henney) auf eine abenteuerliche Reise voller Gefahren. Mit von der Partie sind außerdem die Heilerinnen Egwene (Madeleine Madden) und Nynave (Zoe Robins) sowie der Gaukler Thom (Alexandre Willaume).

Ganz freiwillig zieht die (den Herr der Ringe-Gefährten nicht unähnliche) Gemeinschaft allerdings nicht aus. Ihre Reise ist zugleich eine Flucht vor den Schergen des Bösen, weil einer von ihnen ein prophezeiter Auserwählter sein soll: Es ist unklar wer, doch er könnte zu einem mächtigen Magier reifen. Und das, obwohl Zauberei vor Jahrhunderten für alle Männer verdorben wurde und jetzt nur noch Frauen vorbehalten ist.

Amazon will Fantasy vom Feinsten: Das Rad der Zeit wurde vom Herrn der Ringe inspiriert

Die Amazon-Serie Das Rad der Zeit basiert auf der Fantasy-Saga von Autor Robert Jordan, die im englischen Original 14 Bände umfasst, die für den deutschen Markt sogar in noch mehr Bücher aufgeteilt wurden.

Herr der Ringe-Fans dürften schon im ersten Buch viele Tolkien-Anleihen auffallen, die Robert Jordan zu seinem eigenen Fantasy-Epos inspirierten – sei es nun, dass die Reisegemeinschaft sich dem ultimativen Bösen entgegenstellt oder dass sie eine Moria ähnliche Höhlen-Dunkelheit durchqueren müssen.

Dem spannenden Abenteuer tut der gelegentlich Fingerzeig gen Mittelerde aber keinen Abbruch – beweist er doch im Gegenteil, dass die komplexe Erzählung hier keine Angst vor einer gut durchdachten Fantasy-Welt enormen Ausmaßes hat. Wenn der Rad der Zeit-Trailer hält, was er verspricht, erwartet uns im November 2021 bei Amazon hoffentlich ein neuer Genre-Schatz im Streaming-Bereich.

Das Rad der Zeit und weitere heiß erwartete Serien-Highlights, die noch 2021 starten

