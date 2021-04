Fantasy-Großereignis bei Amazon: Neue Serie ruft zum epischen Kampf gegen dunkle Mächte

Es wird Zeit, die Vorfreude auf Amazons neues Fantasy-Projekt hochzuschrauben, die neben der Herr der Ringe-Serie entsteht. Erste Video-Einblicke sind wahnsinnig vielversprechend.

Amazon Prime steckt mitten in der Herstellung einer neuen großen Fantasy-Serie. Nein, die Rede ist nicht von der Der Herr der Ringe-Rückkehr (was der Streaming-Dienst ebenfalls gerade produziert), sondern von The Wheel of Time.

Das Fantasy-Epos entsteht nach den 14 (!) Büchern von US-Autor Robert Jordan (im Deutschen sind es durch geteilt veröffentlichte Romane sogar noch mehr; Band 1 ist Die Suche nach dem Auge der Welt *). Als Herzensprojekt war The Wheel of Time lange geplant, verzögert, verworfen und neu aufgenommen worden. Mit Amazon am Steuer wird es nun Wirklichkeit. Die große Fangemeinde freut das immens. Alle die noch nie davon gehört haben, sollten sich jetzt schon von den ersten fantastischen Video-Einblicken überzeugen lassen.

The Wheel of Time kommt als Fantasy-Serie zu Amazon Prime - und wird richtig groß

Zur Handlung von The Wheel of Time vorab nur so viel (obwohl sie deutlich komplexer ist): Der Bauernsohn Rand (Josha Stradowski) zieht mit einer Reisegemeinschaft aus, um sich dem Bösen zu stellen. Einer von ihnen ist dazu auserwählt, zum Zerstörer oder Erretter der Welt zu werden. Oder wie es der Kämpfer Lan im neusten Video-Schnipsel ausdrückt:



Du denkst, du kennst diese Welt? Du weißt gar nichts.

Fast wollen wir dieser Aussage noch ein "Jon Snow" hinterherschießen. Aber die The Wheel of Time-Vorfreude auf epische Schwertkämpfe ist zu groß, um darüber zu scherzen. Der gezeigte Lan (Daniel Henney) ist ein Ritter der auf der langen Reise die Magierin Moiraine (Rosamund Pike) beschützt. Also diese Dame hier:

In der Welt von The Wheel of Time dürfen nur Frauen, die Aes Sedai, Magie ausüben. Für Männer wurde Zauberei vor langer Zeit vom Dunklen König verdorben und alle, die sich bisher darin versucht haben, wurden wahnsinnig oder zum Bösen verführt. Es geht im Kern also um einen epischen Kampf von Gut und Böse.

Amazon schürt seit Monaten gezielte Vorfreude auf das nächste Fantasy-Highlight

The Wheel of Time verwöhnt Fantasy-Fans auf Twitter seit Monaten mit kurzen Videos, die gerade genug zeigen, um den Hype immer mehr zu steigern. Vielversprechende Kostüme und Ausstattung zeugen davon, dass das Projekt hinter den Kulissen eine glaubhafte Fantasy-Welt erschafft. Das bisher gezeigte Schwerter mit Reiher-Symbol ...

... der Rubin-besetzte Dolch ...

... und das neue Instrument des Barden Thom haben für die Lesenden der Bücher eine tiefere Bedeutung. Alle anderen Fantasy-Liebhaber:innen dürfen sich anhand der Details schon von der für Fantasy-Produktionen so wichtigen Sorgfalt überzeugen, die in die Herstellung der Waffen und Gegenstände geflossen ist.

Die vorgestellte Konzept-Kunst zu Orten und wichtigen Reise-Stationen zeigt außerdem in welcher großen Fantasy-Liga die Serie The Wheel of Time mitspielen will: ganz oben.



Alle, die die Bücher kennen, dürfen hoffentlich zurecht himmelhoch gehypt sein. Alle, die Fantasy mögen, sollten die Serie spätestens jetzt auf ihre Watchlist setzen - oder noch schnell die erste Romanvorlage * von Robert Jordan lesen. Denn Wheel of Time kommt wohl frühestens Ende 2021 zu Amazon Prime.

Habt ihr The Wheel of Time als vielverprechende Fantasy-Serie bei Amazon schon auf dem Schirm?