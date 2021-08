Das erste offizielle Bild aus Amazons Herr der Ringe-Serie ist wunderschön & wir haben ein sicheres Startdatum

Das erste Bild aus Amazons Herr der Ringe-Serie ist da und außerdem ein Startdatum: der 2. September 2022. Seht hier den schönen Eindruck und unsere ersten Gedanken zum Bild.

Das erste Bild aus Amazons Der Herr der Ringe-Serie ist da und ja, es sieht aus, wie ein Bild aus einer Herr der Ringe-Serie aussehen sollte. Außerdem gab der Streamingdienst das Startdatum der extrem teuren und sehnlich wie skeptisch erwarteten Fantasy-Serie bekannt:

Wann startet Amazons Herr der Ringe-Serie?

Am 2. September 2022 startet Amazons Herr der Ringe-Serie. Das ist ziemlich genau in 13 Monaten und das mag euch jetzt wie eine Ewigkeit vorkommen, aber das geht schneller vorbei, als man glaubt. Und Mordor wurde auch nicht an einem Tag erbaut.

Das erste Bild aus der Herr der Ringe-Serie von Amazon

© Amazon Die Herr der Ringe, standesgemäß poetisch

Das Bild ist einerseits optimal gewählt, um vertraute Gefühle zu wecken. Wenn man es mir ohne Kontext gezeigt hätte, hätte ich ohne zu zögern geraten, dass es aus dem Tolkien-Kosmos stammt. Die weite Landschaft, das weiße Gemäuer am Horizont, weiches Licht, das die Kontraste verwischt.

Die Produzent:innen wissen, welche Knöpfe sie drücken müssen. Die Kehrseite: Das Bild wagt eben auch nichts und drückt damit die gemischten Erwartungen an die Serie aus, die viele Fans hegen. Was genau die Produktion den bisherigen beiden Trilogie hinzufügen soll, ist immer noch nicht so richtig klar.

Wie die Herr der Ringe-Fans auf das Bild reagieren

Dennoch überwiegt bei den Fans die Vorfreude und Euphorie. Auf dem offiziellen Twitterkanal, wo das Bild gepostet wurde, wird schon fleißig gerätselt.

Moviepilot-Redakteurin und weltgrößter Herr der Ringe-Fan Esther Stroh zählt die Sekunden bis zum Start:

Jeder Quadratmilimeter des Bildes wird nun in den nächsten Wochen und Monaten überprüft werden:

Die wichtigsten Eckdaten zur Herr der Ringe-Serie im Überblick:

Momentan sieht es danach aus, dass die 1. Staffel 8 Episoden haben wird, nachdem anfangs 20-Folgen-Gerüchte die Runde machten. Offiziell bestätigt hat Amazon aber noch nichts.



Geplant sind derzeit 5 Staffeln der Herr der Ringe-Serie. Staffel 2 ist bereits offiziell bestellt. Amazon hält sich außerdem Optionen für Spin-offs offen.

Strenggenommen hat Amazons Serie immer noch keinen offiziellen Titel, was Frodo-Darsteller Elijah Wood kritisierte.

Dafür sollen die einzelnen Staffeln Zusatztitel bekommen, die sich auf ein wichtiges Mittelerde-Ereignis beziehen.

Kosten und Budget der Herr der Ringe-Serie werden insgesamt auf mehr als 1 Milliarde Dollar geschätzt. Das macht das Projekt zur teuersten Serie der Welt.

Was haltet ihr vom ersten Bild aus der Herr der Ringe-Serie?