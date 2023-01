Amazons vergessene Fantasy-Serie kehrt zurück: Trailer zur 2. Staffel Carnival Row schickt Feen in den Krieg

Amazons Trailer zur 2. Staffel Carnival Row gibt spannende Einblicke in den Abschluss der Fantasy-Serie mit Herr der Ringe-Star Orlando Bloom. Nach langer Wartezeit steht der Start nun unmittelbar bevor.

Am 17. Februar 2022 startet die 2. Staffel Carnival Row, die 2019 lange vor Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht bei dem Streamingdienst anlief. Die (wöchentlich erscheinenden) 10 neuen Folgen werden bei Amazon Prime * die lange pausierte Serie voller Feen, Faune und Fantasy-Krimis abschließen. Es gibt viele Gründe, warum ihr Carnival Row schauen solltet. Der nun veröffentlichte lange Trailer zeigt gleich mehrere davon.

Carnival Row Staffel 2: Feen im Fantasy-Ghetto und neue Welten abseits von Herr der Ringe

Zweieinhalb Jahren nach der bemerkenswerten 1. Staffel Carnival Row meldet sich Amazons Fantasy-Serie für den großen Abschluss zurück. Denn die Abenteuer von Ex-Inspektor Philo (Herr der Ringe-Star Orlando Bloom) und Fee Vignette (Cara Delevingne) sind noch nicht vorüber. Nach den aufgedeckten Verschwörungen und Geheimnissen des Fantasy-Krimis im wendungsreichen Carnival Row-Finale von 1. Staffel scheint es nun noch schwerer, die Welt der Menschen und der Fabelwesen miteinander zu versöhnen.

Schaut hier Amazons Fantasy-Trailer zur 2. Staffel Carnival Row

Carnival Row - S02 Trailer (English) HD

Die Fantasy-Serie baute in Staffel 1 eine ausschweifende neue Fantasy-Kultur mit eigener Weltkarte auf, die Märchenhaftes mit Steampunk mischte und dabei neben dem Jack-the-Ripper-Plot eines mordenden Monsters auch noch Themen wie Kolonialismus unterbrachte. Daran knüpft die 2. Staffel bei Amazon an.



Wobei natürlich auch die Spezies-übergreifende Liebesgeschichte von Imogen Spurnrose (Tamzin Merchant) und Faun Mr. Agreus (David Gyasi) wieder eine Rolle spielt. Außerdem ist immer noch offen, inwiefern Philo die Prophezeiung erfüllen wird, die zu ihm gemacht wurde. Orlando Bloom zog jedenfalls begeisterte Herr der Ringe-Vergleiche (und er muss es ja wissen), insbesondere, was die Detailverliebtheit der Serie angeht.

