Vergessene Fantasy-Serie von Amazon kriegt 2. Staffel – Herr der Ringe-Fans müssen sie unbedingt nachholen

Nach dem Finale von Die Ringe der Macht kommt die Ankündigung der neuen Staffel einer in Vergessenheit geratenen Fantasy-Serie genau richtig. Herr der Ringe-Fans bleiben nun drei Monate Zeit, Carnival Row zu entdecken, bevor es weitergeht.

Bis zur 2. Staffel von Die Ringe der Macht ist es noch lange hin. Zum Glück hat Amazon letzte Woche verkündet, dass eine andere vergessene Fantasy-Serie bei Prime bald zurückkehren wird: Carnival Row geht in die 2. und zugleich letzte Staffel. Und wer die Serie bisher bei Prime noch nicht geschaut hat, sollte Staffel 1 dringend nachholen. Darin findet ihr nämlich einen idealen Herr der Ringe-Ersatz, unabhängig davon, ob ihr den jüngsten Mittelerde-Ausflug gefeiert habt oder nicht.



Warum Carnival Row der ideale Fantasyserien-Ersatz nach Amazons Herr der Ringe ist

Worum geht's in Carnival Row in Kürze? Viele übernatürliche Kreaturen (darunter Faune, Feen, Werwölfe und mehr) sind aus ihrer kriegsgebeutelten Heimatstadt Tirnanoc entkommen. Die geflüchteten Fabelwesen werden in der Menschen-Stadt The Burgue allerdings wie Außenseiter und Unterklasse-Wesen behandelt. Inmitten dieses Konflikts ermittelt Polizei-Inspektor Rycroft Philostrate (Orlando Bloom) eine übernatürliche Mordserie und trifft dabei auf seine Ex-Geliebte: die Fee Vignette (Cara Delevingne).

Carnival Row - Teaser Trailer (Deutsche UT) HD

Zu ihrem Start im Herbst 2019 ging Amazons Carnival Row ein wenig unter (vielleicht, weil sie erst auf Englisch und deutlich später auf Deutsch veröffentlicht wurde). Die anschießende lange Pause von über drei Jahren tat ihr Übriges, um die gelungene Fantasy-Serie in Vergessenheit geraten zu lassen. Doch nun, pünktlich nach Der Herr der Ringe: Ringe der Macht, meldet sie sich mit ihrer 2. Staffel zurück, um an eine fantastische Geschichte und überzeugende Figuren anzuknüpfen. Was kein Fantasy-Fan verpassen sollte.



Insbesondere Herr der Ringe-Fans, die nach Die Ringe der Macht eine gelungene Fantasy-Serie suchen, kommen hier voll auf ihre Kosten. Und das nicht nur wegen Orlando 'Legolas' Bloom als Hauptdarsteller. Carnival Row bietet vor allem eine bezaubernd detaillierte Fantasy-Welt mit eigener Kontinent-Karte und eigenem Kreaturen-Vokabular. Besonders schön: Das funktioniert sogar ohne Buchvorlage, in der wir die verblüffenden Wendungen bereits vorher nachlesen könnten.

© Amazon Die Welt von Carnival Row vor Staffel 2 entdecken

Statt den Mittelerde-Ansatz für eine tiefgründige Welt kopieren zu wollen (wie zuletzt Amazons Das Rad der Zeit), erschafft Carnival Row ein eigenes, teils ziemlich düsteres Reich, wo Magie und Fortschritt aufeinanderprallen. Keiner würde auf die Idee kommen, den im Verborgenen agierenden Jack-the-Ripper-ähnlichen Mörder mit Sauron oder die industrielle Fantasy-Stadt mit dem Auenland zu vergleichen. Trotzdem gelingt der Serie das Herr der Ringe-Kunststück einer Fantasy-Erzählung mit Substanz, wo wir Anteil nehmen, wenn ein neureicher, gehörnter Faun (David Gyasi) gegen die Vorurteile der Oberklasse kämpft und Inter-Spezies-Freundschaften und -Lovestorys die Tore für mehr Akzeptanz öffnen.

Fantasy-Nachschub: Wann kommt die 2. Staffel Carnival Row zu Amazon Prime?

Staffel 2 von Carnival Row wird am 17. Februar 2023 in bei Amazon Prime starten und dann wöchentlich immer freitags eine der 10 neuen Folgen veröffentlichen. Ihr habt jetzt also insgesamt fast drei Monate Zeit, um für mehr hochwertige Fantasy in eurem Leben die 8 Folgen der 1. Staffel zu schauen: entweder zum ersten Mal oder auch zur Auffrischung, nachdem sie vor über 3 Jahren zu Prime kam.

Die 20 besten Serienstarts im November: 1899, Wednesday und Teletubby-Horror

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im November bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Fantasy-Highlights wie Wednesday und Willow sowie 1899, die mit Spannung erwartete neue Rätsel-Serie des Dark-Teams.

