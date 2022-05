Carnival Row: Start, Handlung und alle Infos zur 2. Staffel bei Amazon

Die 2. Staffel Carnival Row mit Orlando Bloom und Cara Delevingne wird bei Amazon Prime produziert und wir verraten euch alles Wissenswerte zur Rückkehr der Fantasy-Serie.

Die Fantasy-Serie Carnival Row wurde von Amazon Prime am 30. August 2019 auf Englisch und am 22. November 2019 auf Deutsch veröffentlicht. Seitdem hieß es warten für alle, die wissen wollten, wie es mit der Fee Vignette (Cara Delevingne) und Inspektor Philo (Orlando Bloom) weitergeht. Doch Staffel 2 ist mittlerweile abgedreht. Die neusten Infos erhaltet ihr hier. (Achtung, es folgen Spoiler zu Staffel 1.)

Carnival Row Staffel 2: Wann geht die Fantasy-Serie endlich bei Amazon Prime weiter?

Wann und wie es mit Carnival Row weitergeht, werden sich wohl viele fragen, die alle 8 Folgen der Amazon-Serie gesehen haben. Ein konkretes Startdatum gibt es noch nicht. Aber bereits vor Veröffentlichung von Staffel 1 war die nächste Season schon früh in Auftrag gegeben worden und in Produktion gegangen.

Die Dreharbeiten der 2. Staffel waren allerdings eine schwere Geburt: Obwohl die Produktion von Carnival Row schon im November 2019 anlief, mussten im Zuge der Corona-Pandemie mehrfach unfreiwillige Dreh-Pausen eingelegt werden. Wegen der Geburt seines Kindes konnte Orlando Bloom bei Nachdrehs nicht anwesend sein. Erst im September 2021 war offiziell Drehschluss. Bei einer Fantasy-Serie, die noch einiges an Zeit für Effekte in der Postproduktion braucht, bedeutet das, ein Start noch im Jahr 2022 ist wahrscheinlich.

Was passiert in der 2. Staffel von Carnival Row?

Nach reichlich Toten am Ende von Staffel 1 und vielen zukunftsweisenden Entwicklungen, stellen sich so einige Fragen für Season 2, die Carnival Row in Bezug auf seine Orte, Begrifflichkeiten und Kreaturen nun ergründen muss:

Wie spitzt sich die Situation im neu gegründeten Feen-Ghetto zu und was bedeutet das für Philo und Vignette?

zu und was bedeutet das für Philo und Vignette? Wird der gewaltbereite Feen- und Faun-Widerstand nun aus dem Untergrund heraus zu noch radikaleren Maßnahmen greifen?

nun aus dem Untergrund heraus zu noch radikaleren Maßnahmen greifen? Was planen die Inzest-Halbgeschwister Sophie Longerbane und Jonah Breakspear als unheilvolle parlamentarische Allianz ?

? Stoßen wir diesmal noch tiefer ins Land der Feen, Tirnanoc , vor?

, vor? Welche Rolle wird der feindlich gesinnte "Pakt" noch spielen?

noch spielen? Was wird nach der Mordreihe der neue rote Faden in Staffel 2?

In einem Video zum Drehstart von Staffel 2 verrieten die vier wichtigsten Darsteller bereits, auf welche Entwicklungen der Fantasy-Story sie sich für die nächste Season am meisten freuten:

Orlando Bloom zum Beispiel dürstet es danach, sich mit seinem Status als "Halbblut" auseinanderzusetzen. Cara Delevingne erwartet neue Charaktere und Kreaturen. (Unter anderem eine neuen Feen-Unterart soll vorkommen.) Es ist außerdem gut möglich, dass wir uns auf der Weltkarte von Carnival Row in neue Gefilde vorwagen dürfen.

Tamzin Merchant (Imogen) deutet spannende Fantasy-Entwicklungen am Ziel der Bootsreise mit Faun David Gyasi (Agreus) an, der wiederum Season 2 als "aufregend und angsteinflößend" umschreibt. Der Detailreichtum der Sets, den Orlando Bloom mit Der Herr der Ringe verglich, wird wohl weiter bestehen bleiben.

Die Besetzung: Wer ist in Carnival Rows 2. Staffel noch dabei?

Die ausgedünnten Reihen von Carnival Row machen in Staffel 2 ohne Piety, Absalom und die Haruspex-Hexe auf den ersten Blick der jüngeren Generation Platz. Bestätigte Rückkehrer sind dabei:

Rycroft Philostrate , genannt "Philo" (Orlando Bloom) - Ex-Inspektor, Feen-Halbblut, Gegenstand einer Prophezeiung

, genannt (Orlando Bloom) - Ex-Inspektor, Feen-Halbblut, Gegenstand einer Prophezeiung Vignette Stonemoss (Cara Delevingne) - Fee, Liebhaberin, Geflüchtete

(Cara Delevingne) - Fee, Liebhaberin, Geflüchtete Imogen Spurnrose (Tamzin Merchant) - High Society-Mitglied, Faun-Geliebte



(Tamzin Merchant) - High Society-Mitglied, Faun-Geliebte Mr. Agreus (David Gyasi) - Faun, Imogens Lover, Bootsreisender

© Amazon Carnival Row: Agreus & Imogen

Als wahrscheinliche Rückkehrer, die aber noch nicht von offizieller Stelle als solche anerkannt wurden, kommen außerdem folgende Figuren in Carnival Rows 2. Staffel sicherlich wieder vor:

© Amazon Carnival Row: Philo & Vignette

Dass es auch Neuzugänge in Amazons Fantasy-Serie geben wird, ist bereits bekannt. Wir wissen bereits von folgenden neuen Darsteller mit Rollennamen, wenn auch noch ohne konkrete Details zu ihren Charakteren:



Die Pop Culture Times will sogar Geflüster von einem Gastauftritt von Katy Perry gehört haben, was nicht ganz abwegig ist, da die Sängerin immerhin mit Orlando Bloom zusammen ist.

Veränderungen in Staffel 2 von Carnival Row

Wie Deadline im Oktober 2019 berichtete, kam es nach der ersten Staffel zu großen Personal-Veränderungen hinter den Kulissen: Daredevil-Produzent Erik Oleson kam als neuer Showrunner der Serie an Bord und löste Marc Guggenheim ab.

© Amazon Carnival Row: Krieg in Tirnanoc

Außerdem ging Serienschöpfer Travis Beacham nach Staffel 1. Er, auf dessen unverfilmter Drehbuch-Grundlage A Killing on Carnival Row die Serie überhaupt erst entstanden war, verließ das Projekt wegen "kreativer Differenzen".

Wie sich diese Entwicklungen auf Staffel 2 auswirken, nachdem der Führungswechsel bei Carnival Row mitten in den Dreharbeiten der neuen Season erfolgte, wird die Zukunft zeigen.

Unser Podcast zu Carnival Row: Die Serie lohnt sich trotz mäßiger Kritiken

Andrea, Esther und Jenny stellen sich in der 7. Folge Streamgestöber die Frage, warum Carnival Row nur mäßige Kritiken eingefahren hat, obwohl es sich um eine komplexe und detailverliebte Fantasywelt inklusive Orlando Bloom handelt. Bei 00:41:06 geht es im Podcast mit Carnival Row los, denn zuvor reden wir über das Netflix-Epos The Irishman.



